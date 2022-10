Tras vivirlo, Karla Souza protagonizará película que aborda el tema del abuso

Karla Souza es una de las actrices mexicanas de los últimos tiempos por lo que ha podido participar en distintas producciones internacionales como la serie How to Get Away With Murder, donde compartió créditos con la excelente actriz Viola Davis.

Sin embargo su ascenso a la fama no ha sido fácil pues la actriz reveló hace algún tiempo que en cuando comenzó a actuar fue abusada sexualmente por un director de uno de los proyectos en los que participaba.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, actualmente la actriz se encuentra disfrutando de su éxito pues protagoniza una película junto a Jamie Foxx y Snoop Dogg en un filme que se estrenó en Netflix el pasado agosto, pero ahora prepara un nuevo proyecto en el que abordará el tema del abuso .

Karla Souza y su nueva película

En 2018 la actriz mexicana dio a conocer en una entrevista para Carmen Aristegui que fue víctima de acoso sexual por parte de un director y aunque nunca dijo su nombre las sospechas cayeron sobre Gustavo Loza, con quien trabajó en Los Héroes del Norte y ¿Qué culpa tiene el niño?.

“Después de estar teniendo este abuso total, acabé cediendo a que me besara, a que me tocara de formas que yo no quería y en una de las instancias me agredió violentamente, y sí, me violó", aseguró la actriz.

Ahora Karla Souza protagonizará la película La Caída, dirigida por Lucía Puenzo la cual llegará a Amazon Prime Vídeo el próximo 11 de noviembre, luego de que se estrene en el Festival de Cine de Morelia. La historia contará el caso de abuso sexual de una clavadista, de nombre mariel, y muestra los desafíos a los que se enfrenta con la gente que la rodea y su última oportunidad para participar en los Juegos Olímpicos.

En una entrevista reciente a Variety la famosa dijo “La caída es el proyecto más desafiante y personal de mi carrera. He encontrado un verdadero crecimiento y mi propio poder al contar esta historia”.

Te puede interesar: Karla Souza presume íntimo y doloroso momento mientras amamanta ¡FOTO!

¿Qué edad tiene Karla Souza?

La famosa tiene actualmente 36 años de edad

Karla Olivares Souza, mejor conocida como Karla Souza, nació el 11 de diciembre de 1985 por lo que actualmente tiene 36 años de edad y es una actriz de cine, teatro, televisión y cantante que saltó a la fama tras interpretar a Bárbara Noble en la película de 2013 Nosotros los Nobles, de Gaz Alazraki.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentran No se aceptan Devoluciones, ¿Qué culpa tiene el niño? y How To Get Away with Murder.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram