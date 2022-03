Tras vender comida para sobrevivir, actriz de Televisa regresa a Hoy, de luto

Luego de perder su exclusividad en Televisa en 2016 y tener que cerrar uno de sus restaurantes de hamburguesas por deudas, una famosa actriz de telenovelas llega al programa Hoy de luto.

Así mismo compartió datos sobre la posibilidad de abrir una cuenta de Olny Fans en la que compartiera fotos atrevidas de ella misma.

Actriz de Televisa regresa de luto a Hoy

Se mostró de luto ante la pérdida de una compañera de trabajo

Nos referimos a la actriz Violeta Isfel, quien ante la pandemia por COVID-19, se vió en una difícil situación económica, por lo que decidió iniciar con un local de hamburguesas que bautizó como "Isfel Burguers" y que en la actualidad ya abrió su segundo local.

Lamentablemente, la actiz sorprendió a los medios luego de que anunciara que tuvo que cerrar el local de Tizayuca ya que no era rentable seguir con ese local.

Ante los cuestionamientos sobre si abriría una cuenta de Only Fans para compartir fotos atrevidas, la actriz explicó que no tenía pensado en hacerlo, a pesar de las fotografías que su ex pareja publicara las imágenes subidas de tono.

Por otro lado, mandó sus condolencias a su excompañera de la telenovela Atrévete a soñar, la actriz mexicana Danna Paola, luego del reciente fallecimiento de su abuelita.

¿Quién es el papá del hijo de Violeta?

El joven está a punto de cumplir la mayoría de edad

En el 2007, la actriz Violeta Isfel, dio a luz a su único hijo, a quien bautizó con el nombre de Omar, quién fue fruto de la relación que mantuvo con Rommel Ramírez, misma que la actriz decidió poner fin ya que fue víctima de violencia doméstica.

El proceso legal del divorcio, fue muy complicado; sin embargo, la actriz logró obtener la patria potestad completa del joven, ya que ella ha sido quien siempre ha visto por él.

Ahora que Omar ya cumplirá la mayoría de edad, la actriz de "Atrevete a soñar" ha compartido que el deseo de su hijo es quitarse el apellido paterno puesto que no le interesa mantener una relación con la persona que le hizo tanto daño a su madre.

