Tras varios años en TV Azteca, conductor perdió su trabajo y acabó en la calle

En el programa matutino "Venga la Alegría" han surgido inesperados cambios debido al reality show "¡Quiero bailar!", pues uno de los conductores de TV Azteca fue despedido del proyecto, y para sorpresa de muchos terminó durmiendo en la calle.

¿De quién se trata? En La Verdad Noticias te compartimos los detalles, pues se trata de Joss de Los Destrampados, quien fue expulsado del reality de baile por su mal desempeño en la pista, además la producción lo traicionó pues su lugar fue ocupado por Oskarín.

Cabe mencionar que tras las duras críticas que recibió por su baile con Melanny, la producción decidió despedirse del conductor de TV Azteca, quien rompió en llanto, motivo por el cual el público arremetió contra el reality show, incluso Joss comenzó a hacer huelga por la injusticia de su expulsión.

En un video que compartieron en las redes sociales de "Venga la Alegría", se puede apreciar a Joss quien comentó: "En este momento estoy iniciando una huelga, en la que me voy a quedar a dormir a las afueras de las instalaciones de TV Azteca".

No se me hace justo que me hayan sacado".