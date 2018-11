Tras su divorcio, salen más videos íntimos de Zague (VIDEO)

El mundial de futbol de este año, dejo muchos momentos memorables y uno de ellos fue el escándalo de uno de los comentaristas, pues Luis Roberto Alves Zague, fue implicado en un video sexual en el que mostraba su miembro reproductor a una mujer que no era su esposa, lo que desato la polémica y el desastre en su vida, pues a causa de este escándalo, su esposa Paola Rojas le pidió el divorcio.

"Dicen que hay videos pornográficos, que él está preocupado de que salgan a la luz"

Su ex esposa, la periodista Paola Rojas, se encuentra disfrutando de su vida y ha dejado atrás el escándalo, hace unos días dio su última aclaración en el programa del Canal U, “Con permiso” donde reveló que oficialmente está soltera y no tiene ninguna relación con su ex, Zague.

Así mismo reveló que el comentarista teme que tras su divorcio se liberen más videos íntimos suyos, que lamentablemente para él, se encuentran en posesión de un hacker. Pues el escándalo de su video conocido como “Impresionanti” le ha traído muchos problemas, y la viralización de nuevo material podría acabar con su carrera.