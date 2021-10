Tras ser hospitalizada, Alejandra Espinoza rompe el silencio

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, la presentadora Alejandra Espinoza se encuentra hospitalizada, tras un padecimiento desconocido.

La conductora y ex reina de belleza ha pasado varios días en el hospital, y aún se encuentra en proceso de estudios para determinar que es lo que pasa con su cuerpo.

Y es que la situación de salud es tal, que la conductora comenzó a perder la visibilidad de un ojo.

La conductora ha presentado mejorias

La ex compañera de “El Gordo de Molina”, quien hace poco fue acusado de acoso, dio a conocer que se encuentra bien, y cada vez más estable.

A través de su cuenta oficial de Facebook dijo que aún no hay un diagnóstico certero por lo que le ocurrió, pero han comenzado a descartar enfermedades.

“Los doctores, hasta el día de hoy, no encuentran la razón por la cual me sucedió eso, No fue un derrame, no es esclerosis múltiple… estoy muchísimo mejor ahorita”.