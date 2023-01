Tras ser corrida de Televisa, ¿Paola Rojas ruega por trabajo en TV Azteca?

Tras ser corrida de Televisa, ¿Paola Rojas ruega por trabajo TV Azteca?

Después de 15 años de haber estado laborando para Televisa, la reconodia y muy querida presentadora Paola Rojas habría estado "rogando por trabajo", debido a que supuestamente le habrían cerrado las puertas en la televisora de San Ángel por lo que ahora se rumora que se va a TV Azteca.

Esto sería un duro golpe, pues, Rojas hace más de 30 años que se encuentra en el mundo del entretenimiento, pues comoenzó junto al El Burro Van Rankin con el que se hizo de una reputación y un nombre que la impulsó para tener distintas oportunidades, siendo una de ellas el Programa Al Aire con Paola Rojas.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, en días pasados se anunció la salida del noticiero de Paola Rojas en Televisa, por lo que ahora la famosa buscaría una alternativa para no quedarse sin trabajo, motivo por el que estaría haciéndole la barba a Chumel Torres para que le dé trabajo.

Según varios medios de internet, Paola incluso habría subido un video junto al polémico creador de contenido en sus redes sociales.

Paola Rojas confiesa motivos de su salida de Televisa

Entre los rumores de su presunta salida de Televisa, la ex de Zague ha hablado al resspecto en el programa Netas Divinas, donde es conductora y que al parecer es el último trabajo que le queda.

Ahí la famosa confesó que ha pasado un momento difícil tras la salida de su programa Al Aire con Paola Rojas, pues la ayudó a pasar muchos momentos difíciles de su vida y al que catalogó como una válvula de escape.

"Les confieso que justamente uno de los aspectos que me hizo tan difícil poder soltar y dejar el programa de la mañana fue que me di cuenta, que mucha de mi seguridad la deposité ahí, sabes, era mi parte de contención de mi rutina".

Aunque admitió que no se culpa por lo sucedido: "No me voy a juzgar por eso, ni me voy a llenar de culpa por eso, o sea, un poco me entiendo y me apapacho y me comprendo".

Te puede interesar: Natalia Téllez manda conmovedor mensaje a Paola Rojas tras el fin de su programa

¿Cuál es el sueldo de Paola Rojas?

A lo largo de tantos años, Paola Rojas ha sido protagonista de muchos proyectos, entre los programas en los que ha participado están Popstars en donde fue juez, en 2003 La Talacha en W Radio, en 2004 Planeta 3 a diario y en 2006 estuvo a cargo de Caza de Campaña, programa que se enfocaba en la campaña electoral de los candidatos a la presidencia de ese año.

Pero si duda su etapa más conocida es la que tuvo en la televisora de San Ángel, pues, los programas de Paola Rojas en Televisa incluyen el noticiero matutino que desde 2016 hasta 2023 estuvo presente y Netas Divinas, donde desde 2018 participa como conductora.

A pesar de la gran fama que tiene, no se tienen datos exactos sobre la fortuna de Paola Rojas, o del sueldo que percibe, aunque se sabe según información de varios medios, que percibe una pensión por parte de su exmarido Zague que le pasaría 150 mil pesos al mes.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!