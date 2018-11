Tras ruptura con Adame, Susan Quintana es captada con "El otro" (FOTOS)

Uno de los temas más polémicos de los últimos meses ha sido, sin duda, la escandalosa ruptura del famoso conductor Alfredo Adame con Susan Quintana, pues a pesar de que terminaron su relación a escasos dos meses de iniciarla, lo que desencadenó la controversia fueron las confesiones de Susan Quintana acerca de la virilidad de Alfredo Adame.

El día de ayer les compartimos una nota donde Alfredo Adame confirmó que demandará a su pareja por daño moral, debido a estas mismas acusaciones, pero a pesar de esta revelación, a Susan Quintana parece no afectarle en lo absoluto pues ya fue captada con el reemplazo del conductor.

Se acaban de revelar unas imágenes de la ex pareja del conductor con un hombre supuestamente llamado Natanael Chakon, al que simplemente se le conoce como “Bebote” y aparentemente fue el mismo con el que Susan Quintana le fue infiel a Alfredo Adame mientras mantenían una relación.

Cabe destacar que el famoso actor revelo en un video que se enteró de la verdadera personalidad de su ex, y al parecer es cierto, pues fuentes cercanas a ella aseguran que tanto ella como su nueva pareja no son gente confiable y al parecer sin pudor, pues comparten cosas relacionadas al sexo, fotos comprometedoras de Susan Quintana en situaciones sexuales, burlándose de Adame.

Esta fue una de las declaraciones de la persona que reveló la información acerca de la pareja.

Por su parte el famoso conductor, después de enterarse de la infidelidad de su ex pareja admitió que Susan Quintana está mal de sus facultades mentales y debería internarse en un psiquiátrico, y mucha gente ha corroborado eso, la presión fue tanta que Susan le pagó a un psiquiatra para que dijera que ella se encontraba sana.

La psiquiatra en cuestión es una amiga de Alfredo Adame, y su ex trató de pagarle para que negara todo, e incluso existe un audio que dice lo siguiente:

“Marina, te voy a pedir un favor...Alfredo acaba de dar unas declaraciones ¡muy fuertes! gracias a lo que tú le dijiste en un momento. Te voy a pedir de favor...voy a dar un teléfono tuyo a unas personas porque tú me dijiste que me ibas a hacer ese favor, más bien no es favor, es como devolver el mal que me estabas haciendo. Cuando te hablen estas personas y te digan que tú dijiste que me van a internar, que tu aconsejaste a Alfredo que me internaran, que tú que las pastillas, te voy a pedir de favor que digas ¡que no! que tú ni siquiera me has valorado, ni siquiera sabes si yo tengo algo o no, que tú y yo simplemente hemos platicado y que no eres mi doctora. Tú no tienes ningún conocimiento de que yo tenga algo y de que yo iba a estar en una clínica psiquiátrica ¡para nada! Te voy a pedir que me apoyes en eso, ya que me hundiste demasiado, te voy a pedir, y si tomo o no tomo, tú no eres mi psiquiatra, simplemente decir que tú no eres mi psiquiatra, yo nunca le dije a Alfredo que ella tenía que ser internada, eso lo necesito que lo digas por favor para que resarzas el daño que me hiciste”.