Tras rotundo fracaso de Like ‘La Leyenda’ actores renuncian

Televisa anunció la cancelación de las grabaciones de la telenovela ‘Like La Leyenda’ debido al bajo rating y ante tal fracaso, dos integrantes del grupo musical decidieron renunciar al proyecto, pues no contribuye a sus carreras artísticas.

Tras solo dos meses al aire, la telenovela que proyectaba ser tan exitosa como lo fue ‘Rebelde’, no logró los resultados esperados. Y al parecer el grupo musical contará con la misma suerte de la novela, ya que dos de los ocho protagonistas han declinado.

Se trata de la actriz mexicana Ale Müller, quien interpreta a 'Emilia Ruiz' en la telenovela, y del actor Carlos Said, quien da vida a 'León'.

"En lo personal yo soy actriz, y para lo que yo quiero en mi carrera en un futuro estar en una banda ahorita no está en mis planes. Me parecía padre estar en la novela y en la banda al mismo tiempo pero si la novela ya no va a continuar-o sea, creo que se complementaban- entonces como que para mí se terminó ahí. Ahorita, en este momento de mi vida, no me interesa estar en una banda, pero sé que las canciones son muy buenas y estoy segura de que les va a ir increíble", agregó Ale.

Por su parte, Carlos Said confirmó su decisión en redes sociales, aunque no dio muchos detalles de por qué dejó la banda:

"Ya estoy grabando nueva serie, que está muy padre, estoy fascinado con la producción. Yo ya no estoy en la banda, por decisiones que uno tiene que tomar".