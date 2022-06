Tras romper con Belinda, Christian Nodal dice que hay campaña negra en su contra

Christian Nodal concedió una entrevista al programa “Ventaneando” y habló sobre la polémica que ha surgido con J Balvin, además fue cuestionado sobre la conversación de WhatsApp que filtró con su ex novia Belinda; el intérprete envió un mensaje a su ex y se sinceró sobre su rompimiento.

Recordamos que fue a través de Twitter, que el artista evidenció que Beli le pedía dinero, lo que causó diversas reacciones y lo tacharon de machista, pero él explicó sus razones y expresó que con 20 años de carrera (haciendo referencia a su ex) es fácil mover para dañar al otro.

Anteriormente te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Nodal aseguró que hacer pública su romance con Belinda fue un error, por lo que el famoso dejó en evidencia que se arrepiente del noviazgo que tuvo con la cantante, con quien tenía planes de llegar al altar.

Christian Nodal abrió su corazón y habló sobre la ruptura con Belinda

El intérprete dijo: “La cuestión va de que yo soy una persona muy real, no se trata de ser hombre o mujer, se trata de seres humanos…Hay almas buenas y almas malas. Tener 20 años de carrera no son en vano porque saben cómo hacer cosas buenas".

De igual forma dijo que a veces aunque no da entrevistas, se fabrican campañas negras para arruinar la carrera de los demás. Por otro lado, dijo que haberlo hecho público el mensaje fue porque él es real y directo.

Durante la entrevista pidió ser consciente de lo que se publica en las redes sociales y admitió: “Yo quisiera seguir los rumbos…Una relación, en la que como cualquier otro ser humano te entregas, pero si las cosas no salen bien hay que ser conscientes del poder de las redes sociales”.

¿Por qué terminaron Belinda y Nodal?

Nodal y Beli finalizaron su compromiso

Nodal y Belinda dieron a conocer su ruptura sentimental en febrero de este año, por lo que comenzaron a surgir especulaciones de los motivos del final de su historia de amor, pues Gustavo Adolfo Infante aseguró que la mamá del cantante pidió una auditoría porque su hijo estaba gastando mucho dinero.

El presentador comentó que el cantante Christian Nodal le pagaba todo a su ex novia, pero aseguró que él le reclamó a la intérprete. Por su parte, el famoso ha sido muy discreto en comentar algo sobre su ex, pero acaparó los reflectores al ventilar una conversación privada donde su ex le pedía dinero para arreglarse los dientes.

