Tras robo, pareja de abuelitos ofrece jubilación a cambio de su perrita.

Una pareja de la tercera edad enterneció y robo el corazón de usuarios en redes sociales tras compartir un video, en donde ofrecen como recompensa el pago de su jubilación a cambio de que le regresen a su perrita, una pequeña schnauzer de 4 años, llamada Mara.

En el video que pocas horas se hizo viral, el señor de nombre Eduardo, cuenta que el robo se dio aparentemente luego de que un chico tocara su puerta para ofrecerle bolsas de residuos.

“Le dije que no tenía interés pero igual le di unos pesos. Cuando le di unos pesos, me dice si le puedo dar un vaso de agua. Entro a buscarle el vaso de agua y cuando salgo, ya me había robado la perrita”.

En la siguiente toma se ve a Ana, esposa de Eduardo, suplicando les regresen a su mascota, asegura que es lo único que tienen.

“¡Por favor! Quiero a mi perrita, les doy mi jubilación ¡Por favor! Es lo único que tenemos. Somos los dos solitos y ella nada más ¡Por favor!”

Tras filtrar el material las autoridades de Mar de Plata, Argentina, lugar en donde vive el matrimonio, ayudaron a buscar y a encontrar a Mara, quien volvió con sus dueños, sin que tuvieran que pagar y es que el presunto ladrón al ver el alboroto decidió regresar a la perrita.

Así fue el momento en que la pareja de adultos mayores se reencuentraron con Mara su perrita.