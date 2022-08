Tras retirarse de Televisa y quedar ciega, actriz vuelve y suplica por trabajo

Una reconocida primera actriz que lleva al menos 6 años retirada de Televisa ha aparecido ante los medios de comunicación usando una silla de ruedas y con dificultades para ver.

Se trata de la actriz Rosita Pelayo quien tuvo que acabar con su problema en la actuación debido a la artritis reumatoide degenerativa que padece desde hace muchos años y que le ha complicado su salud.

Esta fue la enfermedad que dejó a Rosita Pelayo sin nada

La actriz de 63 años de edad dejó de trabajar debido a su difícil enfermedad degenerativa y luego de seis años sin proyectos, Rosita Pelayo perdió todos sus ahorros en medicamentos y doctores por lo cual cayó en una crisis financiera.

"Las enfermedades te hacen gastar mucho dinero... yo de lo poquito que había ahorrado, todo se fue, hay que estar pagando doctores, tratamientos, ay no... y ahorita que no puedo caminar, tengo que pagar taxis", explicó en una vieja entrevista con el programa matutino de noticias de espectáculos Sale el Sol

Sin embargo hace apenas unas horas la famosa actriz reapareció y contó una nueva complicación de salud, pues indicó que se despertó el pasado sábado sin poder abrir los ojos, lo cual la ha preocupado mucho.

Explicó que aunque no conoce por qué motivo no puede abrir los ojos ya se encuentra solicitando una cita con un reconocido oftalmólogo para que la revise el día miércoles.

La primera actriz indicó que sobrevive por su obra de teatro Cómo darle sentido a tu vida, aunque recalcó que los productores ya no le dan trabajo debido a su complicada condición de salud.

"Ya les he dicho y no me pelan... yo puedo hacer televisión, si yo me compongo del ojo puedo leer el teleprompter... tonta no estoy y graciosa sí soy", dijo.

¿Quién es Rosita Pelayo?

La actriz tiene una enfermedad que la ha afectado desde hace décadas

La actriz originaria de CDMX se volvió famosa tras participar en el programa Cachún Cachún ra ra! que tuvo su época dorada en los 80 aunque posteriormente incursionó en las telenovelas como El pecado de Oyuki, Esmeralda, Carita de Ángel, ¡Vivan los niños, la fea más bella, sortilegio, Qué bonito amor entre otras

En 2016 trabajó en Las amazonas en la que tuvo una pequeña participación mientras que en 2017 tuvo participación en la bioserie El César, inspirada en la vida de Julio César Chávez que produjo TV Azteca.

