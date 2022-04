Tras renunciar a “Hoy” galán de Televisa entraría a reality ¿se va a TV Azteca?

Hace varios meses, el galán de Televisa, Lambda García, renunció al programa Hoy para enfocarse en nuevos proyectos y ahora se dice que muy pronto podría estar dentro de un exitoso reality deportivo, por lo que incluso se ha especulado se que irá a TV Azteca.

A finales de 2021, tras formar parte del programa matutino por dos años, García le dijo adiós pues decidió retomar su carrera como actor y tenía un proyecto que le hacía imposible continuar con su participación en el matutino.

Ahora se dice que el actor dejará nuevamente las telenovelas por un tiempo ya que formará parte de un reality de retos extremos, por lo que muchos especulan que cambiará de televisora y se irá al reality Survivor México o a “Soy Famoso ¡Sácame de aquí!”.

¿Dejará Televisa para unirse a TV Azteca?

Así se anunció el nuevo proyecto del actor

De acuerdo con la información filtrada el reality al que entrará el famoso es Reto 4 Elementos por lo que permanecerá en su televisora. Según la página @masguerrerosmx, el actor ya ha sido confirmado para unirse a la nueva temporada del programa del Canal de las Estrellas.

Es importante mencionar que la información no ha sido confirmada, por lo que hasta el momento todo se trata de especulaciones ya que no proviene de una fuente directa como los canales oficiales del reality o las redes sociales del actor, quien no se ha pronunciado para confirmar o desmentir este rumor.

¿Qué pasa con Lambda García?

El actor ha tenido varios proyectos en el último año

A finales de 2021, después de varios rumores y largas ausencias el actor reapareció en el programa Hoy para hacer oficial lo que se había comentado en semanas anteriores: ya no iba a formar parte del matutino. Entre los motivos se encontraban proyectos actorales que le impedían seguir de planta en el programa.

Ahora el actor Lambda García ha concluido algunos proyectos y se dice que entrará a un reality de retos extremos, pero aunque muchos especularon que podría irse a TV Azteca, todo parece indicar que permanecerá en la cadena de Televisa y se incorporará a Reto 4 Elementos.

