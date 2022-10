Tras polémico comentario, Romina pide que no la comparen con el cuerpo de Niurka

En La Verdad Noticias te dimos a conocer lo que pasó en el inicio de la nueva temporada de "Las Estrellas Bailan en Hoy", aunque los comentarios que recibió Romina han dado de qué hablar, por lo que la joven rompió el silencio y habló al respecto.

Recordamos que Andrea Legarreta le recomendó a la joven bajar de peso para poder realizar cargadas y para hacer mejor los pasos de baile, lo que sorprendió a los usuarios, quienes no dudaron en criticar a la conductora de Televisa por su comentario.

Por otro lado en la competencia, la joven baila con Josh Gutiérrez, pues ellos se convirtieron en los ganadores de una de las temporadas del programa de baile, por lo que en esta ocasión buscan sorprender a la audiencia con sus coreografías.

¿Qué dice Romina tras comentario de Andrea Legarreta?

La hija de la vedette cubana está en equilibrio con su cuerpo

Cabe mencionar que tras las críticas, la conductora de Televisa se retractó de su crítica, pero recientemente la joven comentó: "Cuando bajé de peso me traumé...me traume mucho no volver a subir. Tantito veía una pancita y era no, no, no, ya estoy subiendo otra vez". Dijo.

De igual forma comentó que pensó que por estar delgada iba a conseguir trabajo, también dijo que ahora se siente en equilibrio con su cuerpo, pero le molesta que la comparen con el cuerpo de Niurka Marcos: "No tengo el cuerpo de mi mamá porque no soy mi mamá". Expresó.

¿Qué tiene Romina Marcos?

La hija de Niurka se lesionó un dedo

La cantante Romina, compartió en sus historias de Instagram que tiene una pequeña fisura en uno de sus dedos, por lo que tiene que cuidarse, y le han indicado que tiene que hacer reposo y no bailar en una semana, por lo que no sabe qué va a pasar, pero que su salud es prioridad.

