Tras polémica entre Mona y Geros, ahora él dice que le va a pagar lo que le debe

Gran controversia han causado Mona y Geros, incluso se han viralizado en las redes sociales, luego de que la creadora de contenido ventiló que su novio le debe dinero y él se niega a pagarle, además dijo que su novio se está dejando influenciar por sus amistades.

Cabe mencionar que en La Verdad Noticias te dimos a conocer las recientes declaraciones de Marisol, quien dijo que su actual pareja hasta la amenazó con terminar la relación, debido a que ella le ha pedido su dinero en varias ocasiones y él se niega a pagar.

Ante el revuelo que causó el pasado fin de semana, ahora Gerónimo no se quedó callado y reaccionó al respecto, luego de que varios usuarios filtraron una fotografía de la pareja paseando en una feria, por lo que comentan que lo que dijo Mona fue puro show, y que lo hizo ante la polémica que ha pasado con Yeri Mua y Brian Villegas.

Tras declaraciones de Mona, así reaccionó Geros

Tras las fuertes declaraciones que hizo la creadora de contenido sobre los problemas que está atravesando con Geros, ella decidió ir a la feria, pero él llegó a la casa y optó por acompañarla, pese a sus problemas, y decidió aclarar la situación sobre sus amistades y lo del dinero que le debe a su novia.

Gerónimo comentó que no es puro show, y que se ha dado cuenta quiénes son sus verdaderos amigos, de igual forma dijo que descuidó a Mona por ir con sus amigos, quienes lo habrían traicionado, y además habló sobre el dinero: "El dinero de Mona que me lo pida ella, ella ya sabe qué onda, se le va a pagar su dinero que se le debe... si me tardé". Expresó.

Por otro lado, mencionó que usó el dinero para pagar unas cosas, y confesó que le falló a su novia: "Sabes qué Mona, discúlpame si la regué, ya me di cuenta de que te fallé, me di cuenta qué te hice a un lado por estar con los amigos cotorreando, queriéndolos alivianar... A mí no me importa si me creen o no". Dijo.

¿Dónde viven Mona y Geros?

La creadora de contenido es originaria de León, Guanajuato

A pesar de la popularidad que ha logrado los influencers Mona y Geros, la pareja vive en León, Guanajuato, en una hermosa casa, aunque la creadora de contenido comentó en un reciente video en Facebook que venderá la propiedad, luego de que han sido dos ocasiones que entran a robar a su casa.

