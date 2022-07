Tras memes por su look, Cristian Castro reaccionó

El cantante Cristian Castro se viralizó en las redes sociales debido a su extravagante look, incluso en La Verdad Noticias te compartimos los memes que surgieron en Twitter, pues el cambio del famoso dio de qué hablar, y varios usuarios no se resistieron a comentar cómo luce el artista.

Cabe mencionar que el hijo de Verónica Castro reapareció en televisión tras varios meses de ausencia, pues el famoso se unió al programa argentino "Canta conmigo ahora" donde es parte del jurado, además comparte proyecto con José Luis Rodríguez conocido como "El Puma".

Pero lo que ha causado todo un revuelo ha sido el look del cantante en aquel programa de televisión, ya que ha aparecido en la emisión con varios colores en su cabello, lo que ha desatado burlas en internet, pero ante lo ocurrido, el famoso rompió el silencio y así reaccionó.

Cristian Castro trata de divertirse tras los memes

Los looks del hijo de Verónica Castro

El famoso dijo que la producción es la que elige su vestuario, maquillaje y color de pelo, pero dejó en claro que intenta divertirse con los extravagantes looks, aunque aceptó que la producción lo viste con colores llamativos pero con la intención de divertir al público.

"Me estoy yendo a los extremos". Dijo el artista.

En aquella entrevista el cantante comentó: "Hice algunos looks estrafalarios...En uno parecía un Austin Powers mal comido, mal pagado". Dijo a Telenoche. De igual forma mencionó que quería aprovechar el espacio del programa para hacer algo diferente.

Te puede interesar: Estos son los mejores memes de Cristian Castro por su nuevo look

¿Cómo se llama la novia de Cristian Castro?

El cantante se ha casado en varias ocasiones

Por el momento el cantante Cristian Castro no ha revelado detalles de su vida amorosa, pues el último romance que tuvo fue con Maite, a quien presentó en enero de 2021, pero desde entonces no ha comentado si tiene una nueva conquista, ya que no ha tenido suerte en el amor.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram