Tras llamarlos "parodia" fanaticos exigen a TVAzteca que se disculpe con Super Junior

#SuperJunior no es grupo que necesite de la fama de NADIE.Que ustedes no los conozcan,no significa que les falte reconocimiento. Tengo 14 años en el fandom y he llorado con ellos para qué tipos como ustedes desmeriten sus logros. @HMeridiano #TVAztecaDisculpateConSJ pic.twitter.com/l9epQhk7xI