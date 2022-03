Tras inyectarse polímeros Manelyk tendrá que hacerse estudios de por vida

Manelyk González quien saltó a la fama tras su participación en Acapulco Shore, se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, sin embargo la joven recientemente confesó que debido a malas decisiones que tomó en el pasado, ahora deberá someterse a estudios de por vida para cuidar su salud.

La joven confesó que tiempo atrás se obsesionó con su figura por lo que se sometió a múltiples tratamientos, entre ellos se inyectó polímeros y aunque se los retiró lamentablemente le quedaron residuos en su cuerpo.

Actualmente Mane enfrenta un buen momento en su carrera, recientemente lanzó el tema “Depositame” junto a Trixy Star, además tiene dos proyectos de televisión en puerta mientras disfruta de su soltería.

En cuanto a su salud, la joven se encuentra bien, pero ahora tendrá que someterse constantemente a estudios. Hace un tiempo la joven decidió retirarse los polímeros que se inyectó en los glúteos, pero le quedaron residuos en el cuerpo, por lo que se tendrá que someterse a resonancias magnéticas una o dos veces al año de por vida.

Dichos polímeros se los inyectó hace más de 10 años, asegurando que en ese momento era muy joven y no midió las consecuencias de sus actos.

“Miren, yo me empecé a operar a los 19 años y a esa edad no mides las consecuencias. Años después, poquito antes de entrar a Acapulco shore (2014), me quise aumentar las pompas y me dijeron que me inyectarían polímeros; la verdad, no culpo a nadie, porque sabía que me podía hacer daño y aún así quise hacerlo”.

Quedaron residuos de polímeros en su cuerpo

La joven aseguró que no presentó ninguna complicación cuándo los tenía puestos, pero ya no se sentía cómoda con ellos y le dio miedo, así que decidió quitárselos antes de tener un problema mayor.

“Es que los polímeros se van encapsulando con tu grasa y adhiriendo al cuerpo; son como gremlins que se van reproduciendo y haciendo grandes, hasta que de repente tienes un desastre dentro del cuerpo” indicó en una entrevista con la revista TV Notas.

Aseguró que aunque se los retiró, aún le quedaron residuos, lo que en un futuro podría provocarles problemas de salud. “Aún tengo riesgo, pues aunque me sacaron lo más que se pudo, todavía tengo polímeros adheridos en los huesos hacia la parte alta de la espalda; esperemos que no tenga ninguna reacción”.

Aseguró que ahora cada año se hace resonancias magnéticas y dependiendo si el polímero se mueve debe hacerse más o menos resonancias al año.

“Es algo que tengo que hacer de por vida para arreglar la ca$%&# que hice. Además, tengo que hacer mucho ejercicio para evitar que los residuos se esparzan más por mi cuerpo” indicó la joven.

¿Qué edad tiene Manelyk?

La joven a destacado por su participación en reality shows

Manelyk González, mejor conocida como Mane, nació el 12 de enero de 1989, por lo que actualmente tiene 33 años de edad, mientras disfruta de su solteria y su proyectos.

