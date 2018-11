Tras fracasar en la actuación actriz mexicana se dedica a vender casas (VIDEO)

El mundo de la actuación puede ser muy cruel, pues aunque el cine nos ha dado algunas estrellas increíblemente talentosas, hay otras que no corren con tanta suerte, pues su paso por la gran pantalla es tan breve que terminan quedando en el olvido más rápido que sus películas, y algunos optan por dedicarse a otra cosa, el cual es el caso de la protagonista de una de las telenovelas mexicanas más famosas.

Está bien raro, no sé lo que buscan las televisoras o lo que quieren, a veces ves gente que dices “!Dios santo qué hacen ahí!, y gente con talento que está perdida en otros lados”

Una de las novelas más famosas de Tv azteca fue “El amor no es como lo pintan” que fue la versión de la cadena en respuesta a “Yo soy Betty la fea” de televisa, y fue protagonizada por la actriz Vanessa Acosta y Héctor Soberón.

Esta novela se estrenó en el año 2000 y fue el último proyecto importante de la actriz, quien después de eso no pudo mantenerse en pie en el mundo de los espectáculos.

Ahora la famosa ex actriz, quien aún participa en algunos proyectos menores de la televisora, dio una entrevista en el programa “De primera mano” donde reveló a que se dedica estos días.

Reveló que gracias a una de sus vecinas encontró su vocación tras abandonar la actuación.

"Ando vendiendo casas, soy inmobiliaria. Mi vecina es la dueña de una empresa de bienes raíces y me invitó a trabajar con ella, le dije ´pero yo no tengo idea´, sin embargo me enseñó, llevo un mes y estoy muy contenta".