Tras fracasar en Exatlón corren a Aristeo Cázares por “exhibirse” en VLA

Después de ser expulsado de Exatlón, Aristeo Cázares regresó a conducir Venga la Alegría: Fin de Semana, pero el deportista no fue bien recibido por el público, que de inmediato lo corrió del programa por “exhibirse”.

Fue el pasado domingo, 17 de abril, que Aristeo regresó a VLA después de ausentarse del programa para unirse a Exatlón All Stars, donde su participación duró muy poco.

La polémica en el programa mañanero inició cuándo “La Bebeshita”, quien meses atrás rompió en llanto tras rotundo rechazo de Aristeo, incitó al deportista y a Rafael Serdan a realizar el Anitta Challenge, un reto de TikTok donde los participantes deben colocarse en posición de lagartijas para luego mover las caderas hacia arriba y hacia abajo.

Pero el deportista decidió llevar a cabo el reto un poco más lejos y se quitó la playera mientras bailaba, en tanto era observado por las otras conductoras, algo que no fue muy bien aceptado por lo televidentes, que de inmediato se pronunciaron al respecto en redes sociales, pues empezaron a quejarse e incluso optaron por correr a Aristeo del programa.

"¿Por qué no sacan a ese w...y? Se siente mucho, en serio" indicó un internautas en redes. "De verdad que no hacía falta que este tipo regresara. Gracias a él ya no lo veo los fines de semana" indicó otro usuario, asegurando que el programa era mejor cuando Cázares estaba fuera.

Cabe indicar que esta no es la primera vez que el reto de Anitta se realiza en el programa, anteriormente lo habían realizado La Bebeshita y Gaby Ramírez, pero en aquella ocasión ellas también fueron criticadas.

¿Cuántos años tiene Aristeo Cazares 2022?

El deportista logró ganar una edición de Exatlón

El famoso deportista, maestro de Parkour y estrella de televisión, Aristeo Cázares, nació el 11 de agosto de 1995, por lo que actualmente tiene 26 años de edad.

