Tras fracasar como actor, ex de Michelle Vieth se ganó la vida como salvavidas

Ante la falta de oportunidad laboral en México y por otros motivos, el actor busca tener suerte en el extranjero.

Héctor Soberón fue uno de los galanes de telenovelas más cotizados en la década de los 90's y 2000's. Sin embargo, muy pocos saben que la filtración de un vídeo íntimo protagonizado por su ex esposa Michelle Vieth en 2004 provocó que su imagen artística se viera afectada y que perdiera un sinfín de oportunidades laborales en las televisoras de México.

Ante dicha situación, el actor no tuvo más remedio que mudarse a Miami, Florida en búsqueda de proyectos televisivos. Lamentablemente, él no recibió tantas ofertas y pronto tuvo que desempeñar otros oficios no relacionados con su profesión para poder sacar adelante a la familia que formó junto a Janet Durón.

Ante la falta de trabajo en televisión, el actor buscó trabajo como salvavidas en un parque acuático de Miami.

Cabe destacar que él desempeñó dicho oficio durante escasos 18 meses.

De esta manera es que el ex esposo de Michelle Vieth comenzó a trabajar como salvavidas en el Parque Universal Resort en Orlando, en donde ganaba 18 dólares por hora. Tal salario no era suficiente para el costoso estilo de vida que se vive en Florida, por lo que él decidió renunciar a los 18 meses y mudarse a Texas.

Héctor Soberón busca suerte en el extranjero

El actor busca retomar su carrera en producciones pequeñas e independientes del extranjero.

Ya instalado en Texas, Héctor Soberón siguió buscando la manera de generar ingresos y así poder mantener a su familia. Afortunadamente, él ha podido retomar su carrera artística al participar en diversas obras de teatros y producciones cinematográficas independientes.

No obstante, el actor sigue estando vetado en México, por lo que un pronto regreso al mundo de las telenovelas queda totalmente descartado. Asimismo, él sigue causando controversia, esto debido a que hace algunos meses fue obligado por el juez a reconocer y pasar pensión alimenticia al hijo que tuvo con Brigitte Karen Rivera.

¿Qué pasó con Michelle Vieth y Héctor Soberón?

Tras un tórrido romance, la pareja fue protagonista de una mediática ruptura.

Héctor Soberón y Michelle Vieth se conocieron durante el rodaje de la telenovela ‘Mi Pequeña Traviesa’ en 1997. De acuerdo a información que circula en Internet, tuvieron que pasar más de dos años de noviazgo para que la pareja decidiera unir su vida en matrimonio, mismo que culminó en 2004 entre rumores de infidelidad y la filtración de un video íntimo.

