Tras foto de Piqué y Clara Chía, Shakira echa las maletas de su ex a la calle

El darma entre Shakira, Piqué y Clara Chía, parece seguir su curso, pues, cuando parecía que todo se había terminado con la mudanza de Milán y Sasha a Miami, la colombiana ha contraatacado con el lanzamiento del BZRP Music Sessions 53, en el que ha lanzado unas cuantas puyas contra su ex y su nueva novia.

Es por ello que durante las últimas semanas solo se habla de este enfrentamiento y Gerard Piqué ha contestado de manera irónica usando un reloj Casio y manejando un auto Twingo, objetos que menciona la barranquillera en su canción, pero parece que nada de eso ha afectado tanto a Shakira como la decisión de hace unos días.

Y es que, como te dijimos en La Verdad Noticias, después de tantos meses de hermetismo, Gerard piqué publicó la primera fotografía oficial con Clara Chía, misma que fue compartida en su cuenta oficial de Instagram, lo que ha provocado que Shaki conteste ante la provocación.

Shakira echa las maletas de Piqué a la calle

Entre el escándalo de la canción con Bizarrap y los supuestos maltratos que sufrió a lado del excentral del FC Barcelona, Gerard Piqué ha tenido que publicar una fotografía con Clara Chía para poder disipar algo de la mala fama que está agarrando y tener de distractor su primera fotografía oficial con su novia.

Sin embargo, la relación entre el español y la colombiana se ha deteriorado y cada vez es menos cordial a pesar de que comparten responsabilidades como padres de Milán y Sasha, por lo que ahora la barranquillera ha tomado cartas en el asunto tras ver la fotografía del famoso y ha echado a la calle las pocas pertenencias que quedaban en su mansión y que eran del dueño de Kosmos.

El pasado fin de semana Piqué fue a recoger a sus hijos, y aunque muchos esperaban ver una interacción entre ambos, se llevaron una gran sorpresa, pues los únicos que salieron fueron el personal de la colombiana, quienes acomodaron un par de maletas del exfutbolista en la camioneta de él.

Esto causó revuelo, pues incluso se tuvo que llamar a la policía para calmar esta situación, misma de la que Piqué hizo caso omiso y solo se dedicó a platicar con su hijo que iba de copiloto.

¿Por qué Shakira y Piqué no se casaron?

A pesar de que hicieron 12 años juntos y tuvieron a sus hijos Sasha y Milán la artista colombiana y el exfutbolista nunca llegaron al altar, después de comenzar su relación en 2010, ambos continuaron juntos y viviendo pareja hasta el 2022, cuando decidieron separar y anunciarlo a la prensa.

Sin embargo, ninguno de los dos estaba dispuesto a dar el gran paso de llegar al altar, pues se sentían cómodos con su situación de pareja, al respecto en alguna ocasión Shakira afirmó:

“El matrimonio me asusta mucho, no quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida”,

Mientras que por su parte, Gerard Piqué, también dio una declaración con respecto al matrimonio, en la que afirmó que no le veía caso al estar casado:

“Me gusta cómo estamos ahora. Tenemos dos niños de 9 y 11 años, nos va bien como pareja, no necesitamos estar casados”.

