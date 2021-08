Este lunes, un juez británico dictaminó que las canciones de los pioneros del punk Sex Pistols pueden ser utilizadas en la próxima serie de televisión de Disney a pesar de las objeciones de su exvocalista John Lydon.

El exguitarrista de los Pistols, Steve Jones y el baterista Paul Cook, realizaron una demanda al cantante, una vez conocido como Johnny Rotten, posterior a que éste tratara de censurar el uso de la música de la aclamada banda de punk en Pistol, una serie que cuenta con el respaldo de Disney basada en un libro de memorias de Jones.

Al respecto, Johnny Rotten dijo durante las audiencias en el Tribunal Superior el mes pasado que se oponía “en cuerpo y alma” al uso de la música en un programa que consideraba “una tontería”. Previamente, manifestó su preocupación de que la serie de Disney lo muestre de forma negativa.

¿Qué dijo el vocalista de los Sex Pistols sobre la serie?

Tras fallo, serie de Disney sobre Sex Pistols contará con canciones del grupo.

El ex vocalista de los Sex Pistols aseguró que las canciones no podían utilizarse sin su consentimiento, pero Cook y Jones afirmaron que un acuerdo que data de 1998 permitía una decisión mayoritaria.

Por su parte, el juez Anthony Mann estuvo de acuerdo en que los dos músicos tenían derecho a invocar “reglas de votación por mayoría”, como está descrito en el acuerdo de la banda de punk. Sentenció que la afirmación de Lydon de que no estaba al tanto de los detalles o implicaciones del acuerdo que había firmado eran “un truco conveniente”.

Paul Cook y Steve Jones recibieron el fallo con beneplácito. Señalando que la batalla judicial “no ha sido una experiencia agradable, pero creemos que fue necesaria para permitirnos avanzar y, con suerte, trabajar juntos en el futuro con mejores relaciones”.

¿Quién dirige la serie Pistols de Disney?

La Verdad Noticias informa que, la serie Pistol es realizada para la subsidiara de Disney bajo la dirección del legendario Danny Boyle, el director de Quisiera ser millonario (Slumdog Millionaire) y Trainspotting galardonado con un premio Óscar.

Sex Pistols fue una banda de punk formada en Londres en 1975, el grupo energizó y escandalizó la escena musical británica con canciones como “God Save the Queen” y “Anarchy in the U.K.” La banda se separó en 1978 después de lanzar un álbum, pero los miembros sobrevivientes se reunieron para múltiples conciertos a lo largo de los años.

