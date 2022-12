Tras estar al borde de la muerte, talentoso actor vuelve a Televisa

Un famoso actor recorrió emocionado los pasillos de Televisa San Ángel, luego de vencer las duras complicaciones que le dejó contagiarse de Covid-19, y confesó la sensación que vivió al volver al lugar que lo vio nacer como cantante y actor.

“Es mi casa, es donde yo crecí, donde yo viví, tengo muchos años de estar aquí. La verdad es que es una emoción volver a caminar acá y ver la foto de repente de allá donde están todas las fotografías de los actores, la verdad se siente fuertísimo ver a tantos compañeros con fotografías".

“¡Imagínate, todos son amigos!, casi a todos los conozco”.

Eso es lo que expresó el actor y productor en entrevista para el programa Hoy, quien hace unos meses presentó su libro Mi nueva vida, Un gran milagro, dijo en el programa matutino, que durante su convalecencia rogó por tener al menos una oportunidad de volver a recorrer dichas instalaciones.

La dura vida de Toño Mauri

Toño Mauri revive el dolor de haber perdido un hijo por una malformación: “Le pedí mucho a Dios que me diera esta oportunidad, por eso este día es muy especial, porque sí lo pedía mucho. Decía ‘antes de irme me gustaría ir por última vez’, porque no sabía cuántas veces más pudiera venir. Ahora que camino por aquí, me da fuerza, me da como ganas de volver otra vez a esta casa que era donde yo trabajaba, pasé muchos años aquí”, relató.

El famoso actor Toño Mauri escuchó lo afortunado que es por tener esta segunda oportunidad de vida, tras recibir un doble trasplante de pulmón, al toparse con su colega y amiga Vanessa Bauche, quien lo abrazó con gran efusividad.

El terror que sufrió al tener Covid-19

Toño Mauri confiesa que el terror que vivió tras saber que tiene covid otra vez: “¡Un milagro! La historia de Toño es una historia de inspiración, de unidad familiar, de fe, de resiliencia, de éxito, y creo que todos quienes hemos perdido a un familiar de dos años para acá.

Por último el actor reveló que el cambió que trajo a su vida la pandemia: “como fue el caso de mi hermano, que murió por Covid en marzo, de 47 años, pues Toño es de verdad un ejemplo para seguir, sobre todo la fe y la unión familiar, el amor”, expresó la actriz a las cámaras del matutino.

