Tras escándalos Ellen DeGeneres otorgará “beneficios” a sus trabajadores

Sabes que no lo estás haciendo muy bien, en cuanto a recursos humanos y relaciones públicas, cuando haces una gran demostración pública indicado que otorgarás nuevos privilegios y beneficios a tus empleados a raíz de un gran escándalo, y la reacción general no es "Oh, ¡bonito!" sino, "Espera, ¿no permitías que la gente se tomara un tiempo libre pagado para ir al médico?"

Tras es el destino de Ellen DeGeneres, los productores que están reorganizando The Ellen DeGeneres Show, acaban de anunciar que van a eliminar todos esos desagradables rumores que aseguran que el show es un lugar de trabajo tóxico, un ambiente que induce a la conformidad y que supuestamente estaba plagado de conductas de acoso sexual y lo harán… entregando algunos nuevos beneficios al personal que trabaja en el show.

La conductora Ellen DeGeneres aseguró que no conocía las condiciones laborales de sus empleados

Empleados de Ellen DeGeneres tendrán "beneficios"

Específicamente, los empleados de la serie ahora recibirán cinco días libres pagados, más tiempo libre pagado para "citas médicas y asuntos familiares". También tendrán sus cumpleaños libres, lo que, por alguna razón, nos resulta muy divertido como intento de gesto humanitario.

Más importante aún, el programa también está agregando un representante de recursos humanos externo, uno que no responderá directamente a sus diversos jefes y que supuestamente actuará como un lugar real para que los miembros del personal informen quejas.

El Show de Ellen DeGeneres otorgará nuevos beneficios a los trabajadores

Ese es el tipo de cosas que, presumiblemente, podrían haber provocado un cortocircuito en muchas de las quejas que se han hecho contra la gerencia del programa en el pasado, especialmente por las versiones de conducta sexual inapropiada, comentarios racistas y más, que vieron los productores Ed Glavin, Kevin Leman y Jonathan Norman quienes fueron expulsados de la serie a principios de esta semana.

Todo esto fue anunciado por una llamada de Zoom que Ellen DeGeneres le dio a su personal el lunes, donde además reiteró que no tenía conocimiento de todas las cosas horribles que le sucedía a las personas en su nombre. La conductora Ellen DeGeneres dice que solo se enteró de los problemas de su serie leyendo Variety, que, bueno, no todos hemos estado allí.