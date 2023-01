Tras el debut de Manelyk en narcoserie, fans le recuerdan su oscuro pasado

Tras el debut de Manelyk en narcoserie, fans le recuerdan a su exnovio narco

Manelyk González dio un increíble salto de los realities a una proyecto de verdad, pues como te informamos en La Verdad Noticias, ahora forma parte del elenco de la narcoserie de Paramount+ “El Capo”.

Y es que la influencer recurrió sus redes sociales, para mostrar un poco de su debut como actriz, pues compartió algunas fotografías, de su camerino y otras en donde se le ve pecho tierra cargando un arma larga, asimismo en otra imagen ella carga un arma y se encuentra sobre un auto.

Pero aunque es un gran paso, no todo ha salido bien para Mane, pues fueron sus propios fanáticos, quienes le recordaron un oscuro capítulo de su vida, en el que fue pareja sentimental de un exlíder de una célula delictiva.

Mane y “El Pistache”

Manelyk es acusada de salir con un capo

Aunque lo ha negado cientos de veces, se sabe a voces que fue novia de “El Pistache”, quién es conocido por ser exlíder de la Unión Tepito, y que por delitos relacionados con el narcotráfico, fue aprehendido en 2018.

No obstante, el pasado 2022, “La Reina de los Reality Shows en México”, fue cuestionada al respecto, por el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, a lo que ella respondió, que sí tuvieron una relación.

“Ese tema ya lo hablé 83 mil veces porque fue hace más de una década”, “O sea, a mí me gustaría tener una bolita de cristal para saber el futuro y decir: ‘No seas tonta, no te juntes con ese’, lamentablemente no la tengo”, relató Mane.

El Capo

Manelyk tiene un papel en la serie "El Capo"

Cabe señalar, que aunque no está claro, cuál es el papel que juega Mane en la producción, se sabe que es una narcoserie escrita por Gustavo Bolívar, que cuenta la historia de 'Pedro Pablo León Jaramillo', un gran capo de la mafia del narcotráfico, además está producida por Paramount+ desde el 2022, por lo que pronto llegará la plataforma digital.

