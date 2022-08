Tras deseos de Laura G de sacarlo de VLA, William Valdés le contesta

William Valdés se ha ganado su lugar como uno de los conductores de TV Azteca más reconocidos gracias a su participación en el programa matutino de revista Venga La Alegría, donde comparte conducció junto a Laura G.

Sin embargo ahora ha estado en medio de una polémica pues al parecer alguno de sus compañeros ya lo ven fuera del proyecto Venga La Alegría.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, fue Laura G quien dijo que William Valdés sería un candidato a salir del programa debido a que además tiene otras herramientas que le abrirían las puertas como el poder hablar ingles.

William Valdés le contesta a Laura G

Así le contestó William Valdés a Laura G

Tras las declaraciones hechas por Laura G el polémico y querido conductor cubano tuvo que salir a contestarle para defender su trabajo.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter William Valdés se expresó al respecto de las opiniones de su compañera, además de revelar que estuvo hablando con ella y que no se siente ofendido.

Indicó que no tiene una mala relación con Laura y exoresó que aunque los cambios son parte de la vida de cualquier persona, en este momento el se encuentra a gusto y centrado en su trabajo en Venga La Alegría.

"Sé lo que comentó Laura G en la radio. Ella me habló y me lo dijo y no estoy ofendido ni mucho menos. No hay guerra, la amo. No pasa nada. Los dos sabemos muy que pex. Así que todo cool, soy de Miami. Los cambios son parte de la vida. Por ahora nos vemos el lunes en VLA", escribió

¿Quién es la pareja de William Valdés?

El pasado mes un video filtrado en redes sociales mostró a William Valdés tomando de las caderas a su también compañera de VLA, Annette Cuburu, en el se veía cómo el conductor aparentemente le daba un beso en la boca lo que causaron las especulaciones entre los fans quienes sugirieron una posible relación entre ambos.

Aunque la verdad sea dicha ambos conductores negaron estar en una relación sentimental, aunque los fans continúan dudando de esto.

