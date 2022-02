Tras demanda de Universal Music, mamá de Christian Nodal rompe el silencio

Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal, finalmente rompió el silencio luego que ella y su esposo fueran demandados por Universal Music por presunto fraude genérico.

Tal como hemos informado en La Verdad Noticias, durante la entrega de Premios lo Nuestro, Nodal fue galardonado como “Mejor Artista Regional Mexicano” y tras este acontecimiento su mamá se mostró orgullosa de él, le dedicó algunas emotivas palabras y al final rompió el silencio tras la demanda que enfrenta, dejando ver que no está intimidada.

Es importante recordar que tanto Cristina Nodal como Jaime González, padres del cantante, están actualmente demandados por Universal Music que lo acusa de simular contratos en lo que se atribuyen la titularidad de todas las canciones que Christian grabó con la disquera Universal Music, canciones que por cierto, la empresa podría distribuir, vender o reproducir sin consentimiento del cantante, ya que en realidad les pertenecen.

El mensaje de la mamá de Christian Nodal

Fue así que la mamá de Nodal, decidió aprovechar el premio de su hijo en la entrega para hablar del proceso legal que enfrenta junto con su esposo.

"¡Felicidades hijo que orgullo Nodal! Después de 2 años de lucha para que no apagaran tu voz y tú talento aquí sigues en el ruedo. ¿Qué no podrías presentarte hoy? ¿Qué no podrías cantar tus propias canciones? ¿Qué nadie te respaldaría? y que bla bla bla. ¡Gracias Dios! Gracias Sony Music por todo el apoyo. Gracias a todos sus fans que están siempre con él. Tiempo al tiempo", escribió Cristy su cuenta oficial de Instagram.

Las palabras de la mamá del cantante llega apenas días después que Christian firmara un contrato millonario con Sony Music, disquera que ahora lo ha tomado bajo su cobijo y está dispuesta a protegerlo.

¿Cuál es la edad de Christian Nodal?

El joven cantante tiene 23 años de edad

El cantante nació el 11 de enero de 1999, por lo que actualmente tiene 23 años de edad. Pese a su corta edad el jóven ha logrado gran éxito y recientemente fue galardonado como “Mejor Artista Regional Mexicano” en los Premios Lo Nuestro, pero en las últimas semanas su familia ha enfrentado problemas pues la mamá de Christian Nodal y su padre enfrentan una demanda de Universal Music.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!