Tras declaraciones de Galilea Montijo sobre Inés 'N', Andrea Legarreta la apoya

Tras las declaraciones de Galilea Montijo sobre las acusaciones en su contra en donde se le relaciona con el narcotráfico y el caso de Inés Gómez Mont, Andrea Legarreta salió en su defensa y le reafirmó su amistad, además de decirle que pronto todo mejoraría y que no tiene porqué preocuparse de nada, pues es inocente de las acusaciones.

Fue desde sus redes sociales que la presentadora del programa Hoy, se pronunció al respecto y dedicó unas palabras a quien considera parte de su familia, “se fuerte, no importa lo que estás pasando ahora”.

No es la primera vez que ambas presentadoras se defienden públicamente; previamente en La Verdad Noticias dimos a conocer cuando Andrea rompió el silencio y confesó lo que siente por Gali, quien ha sido su compañera de trabajo por muchos años.

Andrea mostró su apoyo a Gali

Luego de varias horas de la primera publicación, Legarreta hizo una segunda aparición y con una fotografía de ella y Montijo, le dedicó unas tiernas palabras en donde le reafirmaba su apoyo.

Pese a que Andrea ha dicho que sí tuvo roces con Galilea, ambas se llevan muy bien y son buenas amigas, y no es la primera vez que se defienden de manera pública, pues pidieron que se dejara de especular tanto sobre la tapatía.

“Ya paren los ataques a mi persona a lo largo de tantos años, yo ya no hablré nada de este tema y de ninguno relacionado a cualquier escándalo”, dijo Gali.

La tapatía pidió detener los ataques en su contra

Afirmó que todos los apoyos legales que ha tenido, han sido por parte de Televisa, la empresa para la que trabaja desde hace varios años, así mismo, defendió a su esposo y afirmó que no tiene vínculos con el narcotráfico ni con el caso de Inés Gómez Mont.

“Siempre me he callado y aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas”.