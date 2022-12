Tras declaraciones de Alan Estrada, avivan rumores de supuesta boda gay en Cancún

Tras el destape de sus preferencias sexuales de Alan Estrada, muchos cabos tomaron forma, pero para entender todo esto, hay que remontarnos al 2017, cuando el Blogger habría puesto en pausa sus viajes por el mundo, para dar un paso muy importante en el amor, pues presuntamente se casaría con su novio bailarín.

De acuerdo con el chismecito, todo estaba listo para la boda en Cancún, pues Silvia Navarro habría sido elegida como la madrina y Luis Gerardo Méndez, quién, por cierto, se presume que habría tenido un amorío con Alan, habría fungido como testigo del enlace.

Aunque todo esto, quedó en un rumor, pues más tarde se desmintió todo esto, pero los rumores comenzaron a avivarse con su declaración en Twitter. En aquella ocasión, el también actor fue cuestionado sobre la supuesta boda, por lo que agregó que no estaba interesado en casarse con nadie.

''Honestamente, el tema de la familia y casarme nunca ha estado en mi mente, siempre he sido muy solitario y me encanta mi independencia. Me gusta mucho mi trabajo y es mi pasión; a veces no se puede tener todo en la vida y hoy por hoy le apuesto al trabajo... soy un amante de mi libertad'', indicó.

Más rumores en las redes

Alan Estrada confiesa que es gay

Como era de esperarse, internautas sacaron a la luz todo el material posible, para atar cabos, por lo que en redes ya circula, un video en el que Alan es cuestionado por fans a través de Adela Micha en una transmisión donde ella le preguntas de los fans y dice, ''que hable de su boda'', mientras Alan contesta, ''¡que no me casé!'' y Adela continúa diciendo, ''que si tienes novio'', por lo que el actor comenta, ''ah que tengo novio... no, no tengo novio pero si me estás tirando la onda... (el seguidor) tampoco eh''.

¿Cómo se declaró gay?

Alan envió un mensaje de apoyo en Twitter

El también cantante, destapó sus preferencias sexuales, con un mensaje en Twitter, en donde habló sobre su vida privada, al mismo tiempo en que apoyó a la comunidad Gay, para recordarles que merecen ser amados y respetados.

