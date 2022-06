Tras casarse con Britney Spears, Sam Asghari cuenta como ha cambiado su vida

Sam Asghari habló sobre su matrimonio "surrealista" con la estrella del pop Britney Spears en una entrevista reciente. "Simplemente ha sido surrealista", mencionó. Y vaya que lo ha sido ya que su querida esposa cuenta con una gran fortuna para gastarla en todos los viajes y gustos que se le antojen a la parejita.

"No nos imaginamos que esto era un cuento de hadas y así fue".

Asghari y Spears se casaron el 9 de junio en una ceremonia íntima a la que asistieron amigos y familiares. "Solo teníamos como 50-70 personas. Solo queríamos celebrar y eso fue lo que hicimos", dijo Asghari.

¿Dónde se conocieron Sam Asghari y Britney Spears?

¿Dónde se conocieron Sam Asghari y Britney Spears?

La cantante de "Toxic" conoció a Asghari mientras filmaba el video musical de su canción "Slumber Party". Después de salir durante años, el modelo le propuso matrimonio a Spears en septiembre de 2021.

La boda se produjo casi siete meses después de que un juez dictaminara que Spears podía ser liberada de su tutela. La bella estrella del pop fue puesta bajo una tutela dirigida por su padre Jamie Spears a partir de 2008.

"Ella es increíble. Lo está haciendo muy bien. Es mi esposa", dijo Asghari. "Todavía no me ha dado cuenta", dijo el actor cuando se le preguntó cómo se sentía al llamar a Spears su "esposa". "Lo del marido no me ha afectado todavía".

Tal vez te interese.- Britney Spears contará toda su historia y verdad sobre la tutela a Oprah

¿A qué se dedica Sam Asghari?

¿A qué se dedica Sam Asghari?

Además de ser modelo de algunas marcas, Sam Asghari ha estado expandiendo su carrera como actor y protagoniza junto a Mel Gibson "The Hot Seat". La película se estrenará el 1 de julio. "Realmente no me notaron hasta que mi esposa me dio esta plataforma para trabajar, así que siempre lo agradezco", señaló.

"Pero no quitemos el hecho de que he estado trabajando duro y ya estaba actuando. No doy por sentado ninguna oportunidad que tengo", dijo. "Realmente trato de mantenerme positivo sobre todo lo que está sucediendo".

La carrera pop histórica de Spears es una inspiración para Asghari. "Solo estar en una relación con alguien que ha logrado tanto, tantas cosas grandiosas, a una edad tan joven me da la comprensión y me enseña mucho sobre las pequeñas cosas que voy a lograr, o las cosas grandes. ," él explicó. "Dios sabe qué. Depende de mí".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.