Tras brutal golpiza que recibió Alfredo Adame, así reaccionaron sus hijos

En La Verdad Noticias te hemos informado sobre lo que ha ocurrido con Alfredo Adame, quien fue brutalmente golpeado a las afueras de su casa, situación que preocupó a los internautas debido a las fuertes lesiones en su rostro.

A través de las redes sociales viralizaron imágenes y videos de los hechos ocurridos, de igual forma el actor dio algunas entrevistas a los medios. En su momento dijo que fue una víctima colateral, fue golpeado por dos sujetos y no dudó en poner una denuncia tras la agresión física.

Recientemente filtraron el video de la agresión que sufrió el conductor, por lo que han asegurado que la versión que él contó deja mucho que pensar. Por su parte, los hijos y la ex esposa del actor fueron cuestionados por lo que pasó Adame; prefirieron no hablar demasiado del tema.

¿Cómo reaccionaron los hijos de Alfredo Adame y su ex esposa?

El programa de televisión "De primera mano" dio a conocer las declaraciones de Mary Paz Banquells, y de sus hijos Diego y Sebastián. La ex dijo que lo triste de eso es la inseguridad que se vive en el país, y que lamentablemente dos personas fallecieron, un policía y un civil.

Por su parte, Diego expresó: "Es que no lo vi, solo vi un video de que se había golpeado nada más, no es algo que me incumba, no es algo en lo que yo me tenga que meter u opinar, es cuestión de él, él sabe lo que hace". Dijo uno de sus hijos.

Mientras que Sebastián dejó en claro que no desea tener contacto con su padre: "Sinceramente pues en este momento, yo creo que después de todo lo que ha pasado simplemente yo creo que lo más sano es no comunicarse, cada quién por su lado". Comentó el joven.

¿Cuál es la cuenta oficial de Instagram de Alfredo Adame?

El polémico actor ahora es DJ

La cuenta de Instagram del presentador Alfredo Adame se llama "adamareacciona" y cuenta con más de 167 mil seguidores. En aquel perfil social comparte las actividades que hace, además promociona sus saludos y su faceta como DJ "Goldenboy".

