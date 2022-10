Tras agresión, Daniela Spanic rompió el silencio

El pasado 20 de octubre se dio a conocer en redes sociales que Daniela Spanic, la hermana gemela de Gaby Spanic fue víctima de una agresión, fue golpeada en la cabeza, así lo dieron a conocer en diversos medios, lo que causó preocupación entre los fans de la hermana de la protagonista de "La usurpadora".

Y es que, la hermana de Daniela también se pronunció al respecto y dejó en claro que ya está cansada de tantas injusticias, de igual forma dijo que su hermana fue golpeada en un lugar público cuando estaba con su chofer, y tras la agresión fue a levantar la denuncia.

En las noticias de la farándula te dimos a conocer que Ademar Nahúm se pronunció tras lo ocurrido con su ex esposa, y confesó que no sabía lo ocurrido, pero que una persona le marcó a su oficina para informarle que Daniela estaba tirada en el suelo.

Daniela Spanic rompió el silencio sobre su ex esposo

Tras darse a conocer la agresión que sufrió la actriz, Daniela no confirmó que Ademar estuvo implicado tras la agresión. Por otro lado, comentó que su ex marido no se hace cargo de su hija: "Hace lo que se le da la gana, me ha faltado al respeto...Que si no firmaba me iba a quitar a mi hija". Expresó.

Por otro lado, Spanic comentó que aquel hombre que la golpeó lo hizo en el lado de la cabeza donde la operaron, pero dijo que el chofer que estaba con ella no hizo nada. Por otra parte, comentó en la entrevista que le ha pedido dinero a su ex esposo para sus medicamentos, pero él no quiso pagar su terapia.

Te puede interesar: Golpean terriblemente a Daniela Spanic y teme por su vida

Instagram de Daniela Spanic

Hermana gemela de Gaby Spanic

En La Verdad Noticias te compartimos que Daniela Spanic ha recurrido a las redes sociales para hablar sobre la agresión que sufrió. La hermana de Gaby aparece en Instagram como "danispanicoficial" y cuenta con más de 23 mil seguidores. La actriz también cuenta con su canal de YouTube donde comparte contenido sobre su vida.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram