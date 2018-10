Tras acusaciones raciales, los Simpson eliminan a uno de sus personajes

Los Simpson es una de las series más famosas de todos los tiempos ya que a lo largo de 30 temporadas, la famosa familia amarilla ha hecho de todo, e incluso muchas celebridades han hecho su aparición en la serie, siendo la ultima la famosa actriz Gal Gadot, quien interpreta a Wonder Woman.

La serie siempre ha dado de que hablar, y una vez más los Simpson se encuentran en el foco de atención por una dura decisión de los creadores, pues han decidido eliminar uno de los personajes más queridos de la serie.

“Si eres un programa sobre comentarios culturales y tienes demasiado miedo de comentar sobre la cultura, especialmente cuando se trata de un componente de la cultura que contribuiste a crear, entonces eres un programa sobre la cobardía”

Adi Shankar, quien es el productor de la serie ofreció una entrevista para el medio “IndieWire” donde reveló que el personaje de Apu Nahasapeemapetilon, pues después del estreno del documental titulado “Hari Kondabolu” el año pasado, las críticas hacia el personaje de los Simpson empezaron a surgir.

Y aunque organizó una campaña de “Crowdsourcing” para minimizar la controversia que se creó por el personaje, a los ejecutivos del programa no les quedó de otra que eliminarlo definitivamente.

También dijo que aunque no está de acuerdo con la intolerancia de las personas que se quejan del personaje ni tampoco con el programa, pues los Simpson siempre se han caracterizado por su diversidad cultural, y le parece demasiado cobarde que los Simpson opten por esa opción, aunque aclaró que “No van a hacer un gran problema con eso, ni nada por el estilo, pero lo abandonarán por completo solo para evitar la controversia“.

Por su parte la cadena Fox no aclaró nada y solo se limitó a decir que Apu apareció el episodio del 14 de octubre titulado “My way or highway to heaven” donde se puede ver al personaje, y lo extraño fue que solo aparece en una escena, con algunos personajes de la serie, aparentemente muertos.

Apu era uno de los personajes más entrañables de la serie y protagonista de algunos de los mejores episodios de la serie, por lo que Adi Shankar no entiende a los que lo critican como un estereotipo racial, pues aunque el personaje es conocido por ser dueño de una tienda de autoservicio, también ha formado parte de grandes puestos en el mundo de los Simpson.

¿Quién sigue? ¿El hombre abejorro?