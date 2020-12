Tras REGAÑO de Tom Cruise RENUNCIAN miembros del staff de Misión Imposible

El audio de Tom Cruise regañando a los miembros del staff por romper los protocolos de seguridad de COVID-19 ha sido un tema candente desde que fue lanzado por Toronto Sun, pero según su último informe, parece que hubo un segundo brote en Martes 15 de diciembre por la noche.

Desde entonces, cinco miembros del equipo de Mission: Impossible 7 supuestamente se fueron y abandonaron la producción, y parece que la tensión ha aumentado en el set después de que los comentarios de Cruise comenzaron a circular en línea y en las redes sociales.

No estamos seguros de la razón específica del segundo incidente, pero una fuente dice que varios miembros del personal han caminado desde que los comentarios se hicieron públicos.

Tom Cruise se enojó y estalló contra el Staff de Misión Imposible

La fuente dijo: “El primer estallido fue grande, pero las cosas no se han calmado desde entonces. La tensión se ha ido acumulando durante meses y esta fue la gota que colmó el vaso. Desde que se hizo público ha habido más enfado y varios miembros del personal se han marchado. Pero Tom simplemente no puede aguantar más después de todo lo que han hecho para seguir filmando. Está molesto que otros no se lo tomen tan en serio como él. Al final, es él quien lleva la lata".

Una fuente agregó que "Tom se ha encargado de tratar de hacer cumplir las precauciones con el fin de que la película siga funcionando".

¿Qué dijo Tom Cruise al staff de Misión Imposible?

Los comentarios originales de Cruise fueron en respuesta a que algunos miembros del staff estaban demasiado juntos viendo a una pantalla de computadora, y en La Verdad Noticias te traemos la transcripción completa.

"Queremos el estándar de oro. ¡Están allá en Hollywood haciendo películas ahora mismo por nosotros! ¡Porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo! Estoy hablando por teléfono con todos los malditos estudios por la noche, compañías de seguros, productores, y nos están mirando y usándonos para hacer sus películas ", dijo Tom Cruise.

"Estamos creando miles de trabajos, hijos de puta. ¡No quiero volver a verlo nunca, nunca! Y si no lo hacen, están despedidos, si veo que lo hacen de nuevo, se van. Y si alguien en este equipo lo hace, eso es todo, y tú también y tú también. Y tú, no lo vuelvas a hacer nunca más".

The Sun publicó un audio en el que Tom Cruise explota en contra de 2 miembros de la producción de 'Misión Imposible 7' por violar la sana distancia. Esto se da después de que la producción estuviera a punto de suspenderse debido a 12 casos positivos y la suspensión de 150 extras. pic.twitter.com/O3UYoSgHB6 — El MacGuffin (@ElMacGuffin) December 16, 2020

"¡Eso es todo! Sin disculpas", continuó Cruise. "Puedes decírselo a la gente que está perdiendo sus malditos hogares porque nuestra industria está cerrada. No va a poner comida en su mesa ni pagar su educación universitaria. Con eso duermo todas las noches, con el futuro de esta maldita industria! Así que lo siento, estoy más allá de tus disculpas. Te lo he dicho y ahora lo quiero y si no lo haces estás fuera. No vamos a cerrar esta mierda. ¡Maldita película! ¿Entendido? Si la veo de nuevo, te has ido, y lo estás, así que le vas a costar su trabajo, si lo veo en el set se ha ido y usted se ha ido. Eso es todo. ¿Lo tengo claro?

"¿Entiendes lo que quiero? ¿Entiendes la responsabilidad que tienes? Porque me ocuparé de tu razón", dijo Cruise. "Y si no pueden ser razonables y no puedo lidiar con su lógica, están despedidos. Eso es todo. Eso es todo. Confío en que ustedes estarán aquí. Eso es todo. Eso es, muchachos. Piensen un poco sobre eso ... (inaudible).Eso es lo que pienso de Universal y Paramount. Warner Brothers. Las películas van gracias a nosotros".

TE PUEDE INTERESAR: Tom Cruise: Estos son TODOS los famosos que no soportan al actor

"Si cerramos, a la gente le costará puestos de trabajo, su hogar, su familia. Eso es lo que está pasando. Todo el camino. Y me preocupo por ustedes, pero si no me van a ayudar, se han ido. ¿De acuerdo? ¿Ves ese palo? ¿Cuántos metros son? Cuando la gente está de pie alrededor de una maldita computadora y merodeando por aquí, ¿qué estás haciendo? Y si no cumplen, envía sus nombres a Matt Spooner. Eso es todo".

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.