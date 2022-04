Tras 6 años sin música, Red Hot Chilli Peppers estrena su album Unlimited Love

Red Hot Chili Peppers ha anunciado su regreso oficial a la música luego de seis años sin una producción; y es que esta mañana han estrenado su nuevo álbum "Unlimited Love".

El regreso de la banda ha sido una de las noticias más esperadas del año y no cabe duda que con el estreno de este nuevo álbum muchos de sus fanáticos se llenarán de nostalgia al escuchar el gran regreso de la banda de rock.

En La Verdad Noticias te compartimos que recientemente, como parte de la mercadotecnia, Red Hot Chili Peppers lanzó su nueva canción “Poster Child" la cual está llena de referencias de sus grandes ídolos.

Red Hot Chilli Peppers estrena su nuevo álbum Unlimited Love

Con una publicación en Instagram, la banda ha compartido que este nuevo disco estará publicado por el sello discográfico de Warner Records.

En él, se incluirán grandes éxitos como "Black Summer", "Poster Child", "Not the One", entre muchos otros; y que en los últimos meses han sido altamente promocionados en redes las plataformas digitales.

La banda ha compartido que el trabajo creativo de esta producción estuvo a cargo del guitarrista John Frusciante durante su regreso a la banda.

Asimimo, la banda ha anunciado su nueva gira mundial que iniciará el 4 junio en Sevilla, España, y continúa por Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, además de que también se presentarán en varias ciudades de Estados Unidos.

¿Cuál es el estilo de música de Red Hot Chilli Peppers?

La banda sufrió la separación de su guitarrista

Red Hot Chili Peppers es una banda de rock estadounidense que se fundó durante el año de 1983 en el estado de California, la banda se encuentra conformada por el vocalista Anthony Kiedis, el guitarrista John Frusciante, el bajista Flea y el baterista Chad Smith.

El estilo musical de la banda fusiona el funk tradicional con el rock y el rock alternativo incluyendo elementos de otros géneros como el rap, pop rock, heavy metal, dance, punk, hip hop e indie rock.

Durante el 2008, la banda decidió tomarse un descanso luego de finalizar su gira en octubre del 2009 misma en la que el guitarrista Josh Fruciante abandonó la banda.

Años después, la banda lanzó su undécimo y último álbum llamado The Getaway, el 17 de junio de 2016.

