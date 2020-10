Tras 25 años de amistad Bianca Marroquín y Mauricio Martínez no se pueden ver

Bianca Marroquin es una de las actrices mexicanas que más éxito han tenido en el mundo del teatro musical, específicamente en Broadway, en donde por décadas participó de la obra “Chicago: El musical”.

Uno de sus grandes cómplices y amigos durante más de 25 años fue Mauricio Martínez, también actor y cantante de teatro músical, sin embargo, su amistad habría acabado, y esto se dio a conocer luego de que el famoso pidiera que no se le relacione más con la ex jurado de “Bailando por un sueño”.

El actor de 42 años de edad publicó en sus redes sociales que no se le relacione con Marroquin aunque no dio más explicaciones, solo aseguró que no quiere tener nada que ver con ella.

“Amigos de México, no me vuelvan a preguntar por Vianca Marroquin, nunca. Por favor, no quiero tener absolutamente nada que ver con ella, gracias”, posteó en su cuenta de Twitter.

¿Qué pasó entre Bianca Marroquin y su amigo?

Según Ana María Alvarado del programa Todo para la mujer, fue desde la muerte de Edith González que comenzó una riña entre ambos actores, pues él subió una imagen con ella lamentando su pérdida, y así le respondió la actriz de Chicago El Musical:

“Él subió una foto con ella lamentando su pérdida, y en ese entonces Bianca le dijo que qué ganas de darse a notar con esa publicación”.

Ese habría sido el detonante de su pelea, sin embargo, no fue hasta hace unos días que la actriz Doreen Montalvo falleció, y Bianca Marroquín hizo lo mismo que Mauricio Martínez, por lo que la criticó también, por lo que tuvieron una discusión muy fuerte, pelearon, y ahora no se quieren ver.

¿Crees que fue una pelea válida para tirar 25 años de amistad?, ¿Crees que estuvo mal las publicaciones entre ambos?, dinos tu opinión en los comentarios.