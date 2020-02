¿Transformers y My Little Pony, juntos? Confirman crossover entre ambas series

Transformers y My Little Pony tienen prácticamente nada en común pero no impedirá que Hasbro - compañía dueña de ambas franquicias -, una ambos mundos en un crossover.

El crossover no será sólo un episodio especial sino toda una mini- serie de cómics que por el momento es conocida como My Little Pony/Transformers que será publicado por la editorial IDW Publishing.

“Estamos haciendo una mezcla salvaje, totalmente diferente a todo lo que hay en tu colección de cómics. Básicamente te debes a ti mismo, y a tu felicidad futura, obtener una copia”, afirmaron los representantes de la editorial.

My Little Pony/Transformers saldrá a la venta en marzo de este año con un equipo de escritores conformado por James Asmus, Ian Flynn, y Sam Maggs con los ilustradores Casey W. Coller, Jack Lawrence, Sara Pitre-Durocher, Priscilla Tramontano, y Tony Fleecs.

El crossover My Little Pony/Transformers

Tal parece que Hasbro trata de crear su propio multiverso como Marvel y DC, aunque es cierto que será un mundo de lo más extraño al unir a My Little Pony y Transformers.

My Little Pony/Transformers comenzará cuando la reina “Pony”, Chrysalis se propone encontrar a “aliados cambiantes” para lo que hace un hechizo que provoca que Autobots y Decepticons lleguen a Equestria.

Conforme los polvos mágicos se dispersan, Twilight Sparkle tendrá que unir fuerzas con Optimus Prim para salvar su mundo y a todos en el.

IDW Publishing ya publicó las primeras imágenes de My Little Pony/Transformers, el extraño pero quizás esperado crossover entre ambos universos.

