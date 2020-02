Train to Busan 2: Revelan nuevos detalles y pósters promocionales de la película

Fanáticos de la exitosa película “Train to Busan” han quedado maravillados con la revelación de dos nuevos pósters promocionales de la secuela “Train to Busan 2: Península” convirtiéndose así en una de las producciones cinematográficas de origen surcoreano más esperadas del año 2020.

“Train to Busan” logró convertirse en una de las películas de temática zombie más exitosas de la última década pues no se puede negar que el trabajo de Yeon Sang-ho como director de esta cinta logró superar las duras expectativas de los fanáticos del género de terror y suspenso.

Debes de saber que esta espectacular cinta tuvo un presupuesto de nueve millones de dólares pero se sabe que “Train to Busan” logró recaudar más de noventa millones de dólares gracias al impresionante y arrollador éxito que obtuvo a nivel internacional en las taquillas de varios países.

Trian to Busan 2: Península revela nuevos detalles

El anuncio de que “Train to Busan” contaría con una secuela dirigida por Yeon Sang-ho provocó que miles de seguidores de la película usaran sus redes sociales para externar su emoción y el día de hoy han enloquecido con la revelación de dos nuevos e increíbles pósters promocionales.

Train to Busan 2: Revelan nuevos detalles y pósters promocionales de la película.

“Train to Busan: Península” como se llamará la secuela de esta película zombie ha provocado que los fanáticos pongan muy en alto sus expectativas pues esperan que Yeon Sang-ho pueda plasmar de nueva cuenta en las pantallas la misma calidad y talento que impregnó en la primera parte.

Debes de saber que “Train to Busan: Península” no será una continuación de la historia que ya conoces pues ningún miembro del primer reparto formará parte del elenco. La nueva película de Yeon Sang-ho se planea estrenar a mediados del 2020 pero todavía no hay una fecha oficial por lo que los fanáticos de los zombies no han podido contener la emoción en todas las redes sociales.

Fotografías: Youtube

