Tráiler de SpiderMan: Sin camino a casa muestra a Holland huyendo de Dr. Octopus

Era finales de agosto cuando salió el primer tráiler de SpiderMan: Sin camino a casa, el cual no fue tan contundente sobre el Hombre de Arena y Electro, de quienes también se rumora su presencia.

Sin embargo ahora se puede saber más sobre la nueva película del arácnido de Marvel, misma que se espera sea estrenada el 17 de diciembre de 2021 en Estados Unidos.

Pero tras dos meses, en las que se han dado varias filtraciones, como Tom Holland, que nos dejaban con la miel en los labios a espera de la llegada del avance, cuando dijo "Digamos que todos la tratábamos como la conclusión de la franquicia".

¿Qué revela el tráiler de SpiderMan: Sin camino a casa?

Se confirman detalles con el nuevo tráiler de SpiderMan: Sin camino a casa.

El tráiler confirmó el regreso del Doctor Octopus, interpretado por Alfred Molina, también que muy posiblemente veremos también a Willem Dafoe como el Duende Verde, ya que la risa del tráiler no parecía dejar muchas dudas.

Ahora bien, lo que sí, es que este nuevo tráiler no muestra ni rastro de Tobey Maguire ni Andrew Garfield, sin embargo habrá que ver que pasará el 16 de diciembre cuando se estrene en México, donde se dice que Tom Holland lloró al grabar las últimas escenas de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Revista Empire y SpiderMan

Tom Holland con su nuevo traje de Hombre Araña.

Otra de las sorpresas lo dió la revista Empire que en su nuevo número mostró de 'SpiderMan: Sin camino a casa' a Tom Holland con su nuevo traje de Hombre Araña huyendo del Doctor Octopus en una autopista.

Y aunque ya el Tráiler de SpiderMan: Sin camino a casa impacta, las imágenes de Empire dejan ver a Tom Holland con su pose de SpiderMan atento a cualquier peligro que se pueda acercar o en medio de una batalla contra uno de los villanos de la cinta.

