Tráiler de “Spider-Man: No Way Home” acaba de llegar, pero ¿qué acaba de pasar?

El trailer oficial de Spider-Man: No Way Home acaba de ser lanzado y parece que nos espera una locura. El tan esperado tráiler (posiblemente filtrado a principios de esta semana) muestra a Peter Parker (Tom Holland) en un mundo donde todos conocen su nombre gracias a Mysterio (Jake Gyllenhaal). Esto, por razones obvias, causa muchos problemas para el adolescente.

Peter ahora no solo es conocido como Spider-Man, sino que parece que podría ser acusado de cargos de asesinato por lo que le sucedió a Mysterio en Spider-Man: Far From Home.

Esto, por supuesto, causa problemas para su familia y amigos, incluidos la tía May (Marisa Tomei), Ned (Jacob Batalon) y MJ (Zendaya), con quien comenzó a salir.

Peter visita al Dr. Strange y pide un favor muy grande: "haz que todos olviden que Peter Parker es Spider-Man".

Sin embargo, como es su estilo adorable y nervioso, Peter Parker no podía cerrar la boca mientras el Dr. Strange trabajaba en el hechizo que desharía que alguien recordara que Peter Parker era Spider-Man, aunque aparentemente también alteraría algunas de sus relaciones. Eso al parecer hace que el universo se convierta en una espiral.

Y al final tráiler de Spider-Man No Way Home, tenemos un cameo de Doc Octopus, el famoso villano de Spider-Man y miembro de Sinister Six, un grupo de chicos malos de Spider-Man que no traman nada bueno.

¿Veremos el multiverso en Spider-Man: No Way Home?

Fanáticos de Wanda Maximoff, se han preguntado si veremos a la Bruja Escarlata, ya que esto conduce a Doctor Strange y al Multiverso de la Locura. Si te estás preguntando por qué podría aparecer en esta película, te sugiero que veas a serie WandaVision en Disney +, que salió este año y podría arrojar un poco de luz al respecto.

Al final de la serie WandaVision, vemos a Wanda Maximoff en el mundo real y fuera del mundo perfecto que ella misma creó. Ha perdido a su esposo, Vision, y a sus hijos, a quienes creó en su vida perfecta. Tuvo un encuentro con una poderosa bruja llamada Agatha y se enteró de su verdadero poder como la Bruja Escarlata.

Ella acepta este destino y va a las montañas en una pequeña cabaña para estudiar todo lo que hay que saber sobre el multiverso y los nexos. Es posible que esté buscando una manera de encontrar a sus hijos perdidos en otra línea de tiempo.

Además, durante mucho tiempo ha habido rumores de que la apertura del multiverso significará más de un Spider-Man. Muchos tienen la esperanza de que actores como Tobey Maguire y Andrew Garfield repitan sus papeles como Spider-Man.

¿Quién es el Duende Verde en Spider-Man: No Way Home?

El Duende Verde parece estar de regreso

Se desconoce con exactitud quien es el actor que da vida al Duende Verde en Spider-Man: No Way Home, pero dado el regreso de Alfred Molina como Doctor Octopus, se ha especulado que el actor Willem Dafoe, que interpretó al Duende Verde en las películas de Sam Raimi, regreso para encarnar a su mismo personaje.

