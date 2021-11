Tráiler de Morbius muestra a Jared Leto convertido en vampiro sediento de sangre

Si notaste y apreciaste la película de ciencia ficción lanzada no hace mucho, Venom: Let There Be Carnage, te alegrará saber que el nuevo avance de la película de vampiros de Jared Leto, Morbius, se burla de una conexión entre los 2.

La vista previa recientemente lanzada muestra al Dr. Michael Morbius, un bioquímico en busca de un remedio para una enfermedad de la sangre poco común que lo afecta a él y a otras personas en todo el mundo.

Incluso llega a viajar a una isla misteriosa con la esperanza de encontrar soluciones, pero termina fallando durante 2 meses, lo que genera una ocasión de búsqueda para encontrarlo.

Una vez que se encuentra a Morbius a bordo de un contenedor de entrega, se revela que de alguna manera ha obtenido algunos poderes similares a los de un murciélago, junto con el vuelo, la localización del eco y una simple sed de sangre que convierte a Jared Leto en un monstruo vicioso en Morbius.

Parte del elenco de Morbius con Jared Leto

El revelador tráiler deja ver a parte del elenco

Varias caras conocidas aparecen en el tráiler, junto con Michael Keaton, a quien puedes tener en cuenta como el villano, Vulture, de Spider-Man: Homecoming, que también viene de Sony. En otra parte del tráiler, Venom definitivamente es el título del personaje de Leto y, como señala Variety, el actor Tom Hardy se burló de un cruce de multiverso dentro de la escena posterior a los créditos de su película.

Otros actores que salen en Morbius son Adria Arjona, Martine Bancroft, Jared Harris, Matt Smith y Tyrese Gibson, por nombrar algunos. Recientemente, Leto describió su carácter como "sensato y robusto", además de incluir que "ha recibido algunos poderes distintivos, sin embargo, sus poderes parecen estar fuera de su gestión".

Previamente dimos a conocer en La Verdad Noticias que Morbius presentaría un adelanto revelador y confirmó la fecha de estreno para el 28 de enero de 2022.

