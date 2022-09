Tráiler de 'La Sirenita' rompe récords en dislikes en Youtube ¿Racismo?

Primer avance de 'La Sirenita' recibe avalancha de dislikes en Youtube

Disney finalmente reveló el primer tráiler de 'La Sirenita', el próximo live action basado en sus grandes clásicos y que mucha polémica ha despertado en redes sociales, principalmente por que los internautas se oponen a que la actriz Halle Bailley sea la intérprete de Ariel, indicando la diferencia entre su color de piel y la versión animada de los 80s.

Aunque la productora indicó que Halle fue casteada por su gran talento y versatilidad actoral, las redes siguen cuestionando la "inclusión" de Disney en las películas modernas, sobretodo al tratarse de personajes que marcaron toda una generación.

De tal manera que el primer vistazo a la nueva Ariel despertó todo tipo de críticas y desde luego han tenido estragos, principalmente en Youtube donde supera millones de dislikes en el canal oficial de Disney.

Gracias a una extensión que permite ver los dislikes en los videos de Youtube es que nos enteramos que, a tan solo un par de días de ser publicado, el tráiler del live action de Ariel ya supera el millón de dislikes.

Con apenas 320 mil "me gusta", el clip se ve superado en creces ante los 1.2 millones de "no me gusta" que los internautas han dejado en el video del canal oficial de Disney.

"Hay tantos personajes negros que no hay necesidad de cambiar otros, me sentiría de igual forma si Blade fuera blanco o Pantera Negra", "Otra prueba de que la gente no se cala la inclusión forzada", "Era algo de esperarse desde que se supo que la actriz interpretaría a Ariel y era más que evidente que no la iban a recibir bien", se lee en algunos comentarios.

Tráiler de 'La Sirenita' completo

El pasado fin de semana como parte del evento del D23 de Disney fueron revelados varios avances de sus cintas y otras sorpresas, destacando por supuesto el tráiler del live action de Ariel.

En las imágenes de apenas 1 minuto podemos ver la ambientación del océnao y las olas que conjuntan a la perfección con la estética de la cinta y casi al final vemos un pequeño adelanto de Haley Bailley en el papel de Ariel.

De momento se sabe que 'La Sirenita' llegará en algún punto de 2023 y aunque no se especifica la fecha concreta, su avance ha generado todo tipo de polémica en las redes sociales. ¿Y tú qué opinas? Haznos saber en comentarios.

