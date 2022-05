Tráiler de "Andor" de Star Wars muestra los comienzos rebeldes de Diego Luna.

Star Wars está en pleno apogeo después de una pausa de dos años debido a la pandemia, y ya ha brindado a los fanáticos de Star Wars mucho contenido nuevo, incluida una nueva mirada a la próxima serie de precuelas de Rogue One, Andor, protagonizada por Diego Luna.

Si bien es cierto que la serie les dará a los fanáticos un vistazo a los primeros días de la rebelión, lo que es más importante, aprenderemos qué atrajo a Cassian Andor a la Rebelión galáctica y cómo lo transformó de un nihilista egoísta en un mártir desinteresado. quien muere junto a Jyn Erso (Felicity Jones) en Rogue One .

En el adelanto que se muestra en el Celebration Stage, pudimos ver por primera vez dónde está Cassian Andor en esos años antes de Rogue One, que se estrenó en 2016. Si bien pueden haber pasado seis años desde que vimos el trágico final de Cassian, el actor Diego Luna impecablemente se desliza hacia la personalidad más joven y aún más hastiada.

¿Qué se puede esperar de "Star Wars: Andor"?

Además de Luna, los fanáticos de Rogue One pueden esperar ver a Genevieve O'Reilly como Mon Mothma y Forest Whitaker como Saw Gerrera, como confirmó Stellan Skarsgård en una entrevista sueca. Skarsgård no es el único recién llegado a la serie, ya que Adria Arjona, Kyle Soller, Denise Gough y Robert Emms han sido confirmados en roles actualmente desconocidos.

Tony Gilroy fue contratado como showrunner de Andor, luego de la partida de Stephen Schiff antes del comienzo de la producción. Al igual que con The Mandalorian y The Book of Boba Fett, Gilroy desempeñará muchos papeles, con él escribiendo para la serie con su hermano Dan Gilroy y Beau Willimon.

¿Cuántos episodios tendrá la nueva serie de Star Wars?

Según los informes, el director de Black Mirror, Toby Haynes, dirigió el episodio piloto, así como otros dos episodios, junto con Ben Caron y Susanna White, quienes fueron anunciados como directores para la temporada de 12 episodios.

La Verdad Noticias informa que, Nicolás Britell, el compositor de la serie dramática Succession de HBO Max, aclamada por la crítica, ha sido seleccionado para componer para la serie.

A principios de este año, Skarsgård confirmó que Star Wars "Andor" será una serie de al menos dos temporadas y que la filmación se reanudaría en la temporada 2 a finales de este otoño. La temporada 1 contendrá 12 episodios y se estrenará en Disney + el 31 de agosto. Mira el tráiler a continuación:

