¡Traición! Verónica Castro será juez en “Pequeños Gigantes” (FOTOS)

La primera actriz y conductora Verónica Castro será juez del programa de entretenimiento “Pequeños gigantes” de Televisa, rompiendo de esta forma su relación con la televisora TV Azteca.

La estrella de México después de estar por varios años fuera de Televisa, ha aceptado la invitación del productor Rubén Galindo para participar como juez en la nueva temporada de “Pequeños Gigantes”, que se estrenará en unos meses.

"Estoy feliz de haber aceptado este proyecto porque me encantan los niños, estoy esperando el momento de disfrutar a las criaturas, aprender de ellos, de su naturalidad, de ser tan frescos como ellos, ya quiero empezar este proyecto, me entusiasma"

Fue la misma Verónica Castro quien confirmó la propuesta de Rubén de incorporarse a este programa que aún no tiene fecha de estreno y a pesar de que en TV Azteca le ofrecieron ser la conductora de “La Voz”.

"Si me hablaron para ese proyecto, pero me ganó más lo de los niños, los pequeños me encantan y por eso decidí hacer este proyecto, pero quedé bien con ellos y quedamos que más adelante veremos si se hace algo más, hay muchos proyectos".