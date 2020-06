¡Traición! Pati Chapoy ¿CORRERÁ a Daniel Bisogno de Ventaneando

Daniel Bisogno ya no es el querido conductor de los televidentes de Tv Azteca, pues actualmente decenas de televidentes han exigido a Pati Chapoy que corra a Daniel Bisogno de Ventaneando por esta fuerte razón.

Resulta que el famoso conductor de espectáculos, Daniel Bisogno, está siendo destrozado en redes sociales pues los televidentes de TV Azteca consideran que 'El Muñe' es muy irrespetuoso y pesado con sus compañeros, por lo que ya no lo quieren ver en el programa.

La nada graciosa foto de Daniel Bisogno

Por si fuera poco, hace unas horas se publicó en la cuenta de Instagram del programa Ventaneando una graciosa fotografía en la cual aparecen Paty Chapoy y Bisogno, misma que ha sido atacada por los internautas que ya no quiren saber nada del polémico conductor.

Y es que no es para menos, pues el Daniel Bisogno imitó una pose que realizó su jefa hace un par de días al estar recostado en el sillón del foro y Paty lo 'cachó' cuando se tomaba esta foto, por lo que los comentarios no se hicieron esperar.

Tal parece que lo que se esperaba es que los internautas se burlarían de la cómica pose que hizo Bisogno, en realidad lo llenaron de críticas por su actitud en el programa, por lo que los televidentes le pidieron a Pati Chapoy que intervenga para que el conductor trate con más respeto a sus compañeros.

Entre los comentarios en la polémica publicación se puede leer algunos como: Daniel se toma todo a chiste, Amo a Daniel pero interrumpe demasiado en especial a Ricky, Paty no permitas que Daniel le falte el respeto a sus compañeros, Bisogno ya no es divertido, se volvió muy pesado, Bisogno ya no debería de estar en Ventaneando, entre muchos otros.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Pleito en Ventaneando! Daniel Bisogno destroza a Pati Chapoy (VIDEO)

Cabe mencionar Daniel Bisogno es uno de los conductores más polémicos por los grandes conflictos en los que ha estado involucrado y en esta ocasión llamó la atención no por eso, sino por su aspecto físico.