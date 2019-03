¡Traía calzón de abuelita! Ana Layevska confesó que un fan le quitó la falda

La famosa actriz Ana Layevska reveló un momento muy íntimo que tuvo hace algunos años y es que la famosa estuvo en el programa "Miembros al Aire" y el conductor le cuestionó sobre un momento muy penoso que ha tenido en su vida.

Cabe mencionar que Ana Layevska a lo largo de su trayectoria artística participó en diversas telenovelas que se han sintonizado en Televisa.

La famosa actriz estuvo de invitada en "Miembros al Aire" y ella confesó que uno de los momentos más bochornosos en su vida fue cuando un fan le quitó la falda dejando a la artista solo con su ropa interior.

"Nos íbamos de gira, de repente cantábamos en alguno que otro festival en Acapulco, Monterrey. Un día estaba en pleno escenario cantando mi canción y traía una falda que se amarraba como si fuera pareo; entonces, me agachó tantito a saludar a la gente y me jalan la falda y me quedo en calzones”. Confesó Ana Layevska.