Trabajadores de Jenni Rivera que murieron con ella no han sido indemnizados

La familia Rivera ha dado mucho de qué hablar en los días recientes con una nueva polémica en la que los protagonistas de este nuevo escándalo son Rosie Rivera, Juan Rivera, Lupillo Rivera y los hijos de la desaparecida Jenni Rivera.

Desafortunadamente dentro de este alboroto mediático se dio a conocer que a casi 10 años del fallecimiento de la "Diva de la Banda", Jenni Rivera, aún no han indemnizado a los trabajadores que la acompañaban en el trágico suceso donde perdieron la vida.

Resulta que uno de los deudos del equipo de trabajo de la talentosa cantante Jenni Rivera rompió el silencio y criticó la actitud de la familia Rivera, en especial de Rosie Rivera, quien hasta el momento no se acercó para ofrecer tanto ayuda económica como moral.

Trabajadores muertos no han sido indemnizados

Polémica en la familia Rivera

"Todavía me duele hablarlo, pero luego del accidente todos estábamos dolidos”.

Eso fue lo que dijo el deudo en entrevista para TVyNovelas y agregó también: “El dolor carcome cuando uno no tiene nada, nosotros no tenemos medios encima de nosotros ni dinero ni empresas ni redes sociales donde paguen por decir algo o inventar chismes”.

“Nosotros seguimos batallando para vivir, emocional y económicamente, la familia Rivera ni siquiera nos dios la cara, nunca recibimos ni un centavo".

En cuanto a la demanda conjunta que entablaron los familiares de los fallecidos en el accidente del 9 de diciembre de 2012, el informante compartió que no se llegó a ningún arreglo: "Nos unimos todos los familiares de los muertos, pero no pasó nada, se declararon en bancarrota y no nos dieron un centavo partido por la mitad ni ellos ni la familia Rivera”.

“Ellos ni siquiera tuvieron la atención de preguntarnos qué nos hacía falta. Jenni nunca nos hubiera hecho eso".

Caso de trabajadores de Jenni Rivera no ha tenido arreglo

10 años de la muerte de la cantante

“A Rosie, que es una bruja, ella se siente la artista ni siquiera nos tomaba la llamada, y un día que nos vio, su barbilla parecía levantarse solo para malmirarnos. Es una desgraciada, me da mucho gusto que no la bajen de ratera, ojalá vuelva a engordar. Dicen que no es una persona fácil”.

“Ella es el diablo, con todos los que yo he hablado, nadie dice ninguna cosa buena de ella".

Cabe recordar que en el avión que cayó en la sierra de Nuevo León, viajaban la reconocida cantante Jenni Rivera, Arturo Rivera Ruiz, su publirrelacionista; Jacob Yebale Aguilar, su maquillista; su estilista, Jorge Armando Sánchez Vázquez; el abogado, Mario Macías Pacheco; el piloto, Miguel Pérez Soto, y el copiloto, Alexandro Torres Álvarez.

