Trabajador de 'Indiana Jones 5' es hallado sin vida en una habitación de hotel

Nic Cupac, fue uno de los 100 miembros del equipo de filmación de 'Indiana Jones 5' en Marruecos, quien fue hallado sin vida en su habitación de hotel en Fez, al parecer por causas naturales, según informa The Sun.

Por su parte, el medio británico Daily Mail informó que Cupac de 54 años de edad habría volado a Fez para ayudar con una acrobacia que involucró un rickshaw o bicitaxi. Más detalles de su muerte no han sido revelados hasta el momento.

La noticia sobre Cupac se dio poco más de una semana después de que "Rust" de Alec Baldwin suspendió rodaje por muerte de Halyna Hutchins, una de las peores tragedias de Hollywood, cuando la directora de fotografía falleció por el disparó accidental de una pistola de utilería.

¿Quién fue Nic Cupac?

Nic Cupac en el set de Indiana Jones 5

Nic Cupac era un operador de cámara en Hollywood, quien trabajó en el departamento de cámaras y electricidad en más de 58 películas y programas de televisión desde el año 2000 además de la quinta entrega de Indiana Jones.

El fallecido operador de cámara también trabajo en dos entregas de la Saga Harry Potter, ‘El código Da Vinci’, ‘Guardianes de la Galaxia’ del Universo Cinematográfico de Marvel, ‘Jurassic World: Fallen Kingdom‘, ‘Solo: A Star Wars Story‘ y ’Venom: Let There Be Carnage‘ y más.

¿Cuándo se estrena "Indiana Jones 5"?

Indiana Jones 5 llegará a cines el 2023

Como te informamos en La Verdad Noticias, Indiana Jones 5 comenzó su rodaje en Marruecos este verano para un estreno programado para el 30 de junio de 2023 tras algunos retrasos por la pandemia de coronavirus y accidentes en el set.

"Indiana Jones 5" debía estrenarse en el año 2022 pero una suspensión de tres meses en el rodaje debido a que Harrison Ford, estrella de la saga, sufrió una lesión en el hombro durante el ensayo de una escena de pelea.

