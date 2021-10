Trabajador de Batwoman apoya a The CW y llama a Ruby Rose una "dictadora"

El último desarrollo en el drama entre la ex estrella de Batwoman, Ruby Rose y Warner Bros. Television Group se produce a través de un asistente de producción llamado Alexander J. Baxter, quien trabajó en la temporada 1 de la serie Arrowverse.

Baxter, el CEO y fundador de Constellate Films, envió una extensa declaración a CBR sobre su tiempo trabajando con Rose en Batwoman, la cual te presentamos por completo en La Verdad Noticias.

Como te informamos anteriormente, la controversia comenzó cuando Ruby Rose confesó que la pasó terrible al grabar “Batwoman”, la serie de The CW e incluso sufrió lesiones graves en la columna.

"Era una dictadora", dice trabajador de "Batwoman"

Ruby Rose es acusada de ser una dictadora en set de Batwoman

Ruby Rose fue despedida de Batwoman por su comportamiento, fue la respuesta de Warner a las declaraciones de la actriz, declaraciones que han sido apoyadas por Baxter en su comunicado.

"Cuando entré por primera vez en la industria, tuve la suerte de participar en ciertos programas como Supergirl, Sabrina y algunos programas aquí, pero lo más destacado de mi entrada al cine fue la primera temporada de Batwoman...".

"Cuando surgió el trabajo (Batwoman) estaba tan emocionado, siendo un fan de DC y un gran fan de Warner Bros., aproveché la oportunidad [...] El equipo fue encantador, trabajador y dedicado parecía ser una experiencia increíble en ciernes..."

"Luego vino Ruby Rose. Desde el primer día, cuando su supuesta lesión le impidió hacer el 60% de su trabajo, comenzó su primer día en el programa sin reconocer a un solo miembro del staff además de nadie por encima de la línea..."

"Llegaba tarde la mayoría de los días, no se memorizaban sus líneas y cada vez que interactuaba con alguien debajo de la línea, asistente de producción, equipo de LX, agarraderas, era como si estuviéramos debajo de sus botas...".

"Era una dictadora para la que trabajar y, habiendo sido nada más que un asistente de producción ansioso por entrar a la industria, me hizo considerar renunciar. Si esta era la industria en la que iba a entrar, seguro que no iba a trabajar para tiranos legítimos..."

"No importa lo malo que sea tu día, no tienes derecho a ser cruel. Y la temporada 1 fue su reinado de crueldad", finalizó el ex- asistente de producción de Batwoman sobre el comportamiento en set de Ruby Rose.

¿Qué pasó con Ruby Rose en Batwoman?

Ruby Rose abandonó Batwoman tras una temporada

Ruby Rose decidió abandonar “Batwoman” previo a la segunda temporada. El 20 de octubre, más de un año después de dejar la serie, la actriz emitió duras declaraciones contra la showrunner, Caroline Dries.

Las acusaciones incluyeron la amenaza de despedirla si no volvía al set 10 días después de una cirugía de cuello, y que la negativa de Dries a parar el rodaje durante la pandemia llevó a un accidente que dejó a otro asistente de producción paralizado.

Warner Bros., respondió a las acusaciones de Ruby Rose alegando que se trataban de difamaciones y que en realidad, fue el comportamiento agresivo e inadecuado de la actriz lo que llevó a su despido.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!