Toy Story 4 llegará a la pantalla grande en 2019

Los fans de Toy Story son los más emocionados en estos momentos, ya que Disney-Pixar compartió en sus redes sociales la fecha en la que se estrenará la cuarta entrega.

Será el 21 de junio de 2019 cuando se vea la cinta que no dará continuidad a la historia que todo el mundo bien conoce.

En esta ocasión contará la historia de nuevos personajes, dejando un poco a los principales: Woody, Buzz Lightyear y sus amigos.

Una publicación compartida por Pixar Animation Studios (@pixar) el Mar 30, 2018 at 3:17 PDT

Además, el amor y la comedia romántica serán los protagonistas; al respecto, el presidente de Pixar comentó a Variety que:

'Yo creo que esta película no es parte de la trilogía. Es una historia aparte, no es una continuación de Toy Story 3. Será una historia de amor, una comedia romántica. No se centrará en la interacción entre niños y juguetes'.